seo.addblock
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
Скоро лето! Обучающие курсы, тренинги и программы развития.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Услуги
  4. Страхование
  5. Тинькофф Страхование

Купоны «Тинькофф Страхование»

Активные купоны и промокоды «Тинькофф Страхование» апрель - май 2024

Оформление каско со скидкой 10% по уникальному промокоду!
011 Показать код
011 Показать код
Полис каско со скидкой 10% при активации промокода!
S11 Показать код
S11 Показать код
-10% по промокоду на полис для выезжающих за рубеж!
E12 Показать код
E12 Показать код
Оформи ипотеку с выгодой 10% по промокоду!
E10 Показать код
E10 Показать код
Экономия 10% при покупке каско по промокоду!
E11 Показать код
E11 Показать код
Скидка 10% на автострахование каско всем клиентам по коду!
B10 Показать код
B10 Показать код
Полис ОСАГО с кешбэком до 10%!
Открыть купон
Открыть купон
Закажи каско со скидками до 30%!
Открыть купон
Открыть купон
Страховка ипотеки с выгодой до 30%!
Открыть купон
Открыть купон
Страхование ОСАГО по выгодной цене за 5 минут онлайн!
Открыть купон
Открыть купон
Оформление медицинского страхования онлайн для путешествий за границу!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на «Тинькофф Страхование»

Скидка 10% по промокоду на полис «АльфаЗащита» от «АльфаСтрахование»! Все промокоды АльфаСтрахование (15)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Полис страхования от несчастного случая со скидкой 10% в «Ингосстрах» при вводе промокода! Все промокоды Ингосстрах (17)
Все промокоды
us1 Показать код
us1 Показать код
-10% на полис страхования от несчастных случаев по коду в «Пари»! Все промокоды Пари (33)
Все промокоды
SNS Показать код
SNS Показать код
-7% по промокоду на страхование по России от GoProtect! Все промокоды GoProtect (5)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 10% на медицинское страхование любых рисков по промокоду от TripInsurance! Все промокоды TripInsurance (7)
Все промокоды
RIP Показать код
RIP Показать код
Скидка 15% на всё страхование (кроме «Ипотека» и «Осаго») при вводе промокода ВСК «Страхование»! Все промокоды ВСК Страхование (16)
Все промокоды
omo Показать код
omo Показать код
Услуги сервиса «НДФЛка» выгоднее на 10% по промокоду! Все промокоды НДФЛка (14)
Все промокоды
s23 Показать код
s23 Показать код
Страхование путешественников «Согласие» со скидкой 10% по промокоду! Все промокоды Согласие (7)
Все промокоды
omo Показать код
omo Показать код
Скидка 10% на страховку для выезжающих за рубеж + 500 баллов в подарок по промокоду! Все промокоды Полис 812 (16)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Показать еще купоны
«Звук» с подпиской «СберПрайм» на 30 дней – абсолютно бесплатно!
Эксклюзив! Выгода 32% по промокоду при покупке курсов!
Эксклюзив! Кешбэк 3% при оформлении ОСАГО по промокоду!
Скидка 14% на услугу «Вычет под ключ» и специальные условия на «Быстровычет» по коду!

Похожие предложения

Ренессанс Жизнь
Ренессанс Жизнь
Пари
Пари
WorldwideInsure
WorldwideInsure
Ренессанс страхование
Ренессанс страхование
Cherehapa
Cherehapa
ВСК Страхование
ВСК Страхование

Отзывы покупателей

Очень помог промокод на страховку в Тинькофф. Спасибо.

  • Анна
  • 15.03.2020

Искал туристические страховки подешевле, но при этом чтобы компания надежная была. У Тинькофф неплохие ассистансы, и полис можно настроить, если едешь спортом заниматься. А сэкономить помогли коды с этой страницы: вводишь их при оплате, и цена снижается. Здоровьем все таки не стоит рисковать.

  • Андрей Н.
  • 02.02.2019

Удобное мобильное предложение, хорошие предложения по кредитам. Ставка ниже, чем в большинстве банков и надежность высокая. Отношение к клиентам лучше, чем во многих банках, стараются разобраться в проблеме. Вроде все устраивает в этом банке, просрочку не делал и выяснять не хочу, как с должниками они обращаются)) А так пользуюсь их дебетовой и кредиткой, все нормально.

  • Федор
  • 12.12.2015
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Эксклюзив! -15% на мастер-класс «Урок по макияжу» по промокоду!

Присоединись к нам в соцсетях
и подписывайся на email-рассылки:

Эксклюзив! -15% на мастер-класс «Урок по макияжу» по промокоду!
Баннер для теста