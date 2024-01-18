«Твоя Пицца» предлагает две разновидности известного блюда: римскую на хрустящем тесте и бруклинскую – с тонким центром и пышными краями. Доступны различные виды добавок, в том числе ветчина, грибы, свежие овощи, куриное филе, морепродукты и сыр. Любите необычные варианты? Выберите темную основу: такой цвет возможен благодаря добавлению натуральных чернил каракатицы! Повара компании готовы порадовать вас оригинальным шедевром! Оформить заявку можно в фирменном приложении для смартфона. Вы получишь заказ прямо из печи – курьер доставит выбранные товары в ближайшее время! Специальные предложения помогут сэкономить крупную сумму при оплате! Обратите внимание на купоны и промокоды «Твоя Пицца» (Tvoya Pizza) за январь 2024 года, размещенные на нашем сайте. Изучайте действующие акции и выбирайте лучшие альтернативы, чтобы получить максимальную скидку или подарок!

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