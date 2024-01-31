Belwest – обувной бренд, основанный в белорусском городе Витебске. Компания была создана в 1988 году немецким концерном Salamander. Производство ориентировано на традиции и соответствие высоким стандартам качества. С момента открытия фабрики на предприятии используются передовые решения и уникальные методы работы, что помогает создавать удобную обувь, которая будет служить долго. Магазин ежегодно обновляет ассортимент на 90%, чтобы порадовать клиентов новыми модными моделями. Belwest давно зарекомендовал себя как производитель обуви европейского качества. Организация регулярно проводит различные акции и распродажи. Покупатель может сделать заказ и забрать его бесплатно в любом магазине. Если вы хотите долго радоваться своей покупке, используйте купоны и промокоды на скидку «Белвест» (Belwest) за январь 2024 года при оформлении заказа. Приобретайте товары по приятной цене.

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