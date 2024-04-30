«Тропикана Парк» – загородный отель, расположенный в 20 километрах от столицы. Гостей комплекса ждет незабываемый отдых на природе! На территории есть вместительный ресторан, где ты отведаешь кулинарные изыски мировой кухни, бар, банкетные залы и BBQ-парк. Для посетителей работают боулинг, караоке, бассейн, спортивные площадки и детская игровая комната. Ты сможешь арендовать разнообразный инвентарь: лыжи, коньки, велосипед и многое другое. Удобная система онлайн-бронирования поможет оформить заявку в пару кликов. На сайте часто проводятся акции: ты без труда сэкономишь при заказе услуги значительную сумму! Мы подготовили для тебя информацию о действующих предложениях. Купоны и промокоды отеля «Тропикана Парк» за апрель - май 2024 года дают право на получение максимальной выгоды. Изучай актуальные варианты, выбирай подходящие и активируй скидки или бонусы!

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