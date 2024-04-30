«Чистая линия» работает с 2001 года. Уже 19 лет они радуют нас новинками и классическими привычными с детства рецептами. За все время существования они стали эталоном качества. В ассортименте компании более 100 наименований: сыр, творог, сметана, шоколад, но самый широкий выбор у них мороженого, ведь это главный продукт их производства. В стаканчиках, в рожках, в брикетах, эскимо, щербет, шоколадное, ванильное, фисташковое, клубничное и еще огромное количество вариантов. Используются только качественные молоко и сливки, мед, ягоды, орехи, без химических добавок и заменителей. При заказе на определенную сумму доставка бесплатная. Вы также можете оформить скидочную карту для большей выгоды. Применяйте купоны и промокоды (коды) на скидку «Чистая линия» за апрель - май 2024 года для совершения выгодных покупок. Порадуйте себя, своих друзей и семью великолепными натуральными лакомствами.

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