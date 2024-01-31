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Отзывы покупателей

Театрал - хорошая находка для любителей театров. На сайте можно найти абсолютно все постановки, которые проходят в городе. Очень нравится, что можно изучить понравившиеся спектакли спокойно, сидя за компьютером, а потом оплатить покупки и получить электронный билет. Театрал помогает посещать театры без очередей и нервов)

  • Катя
  • 24.06.2017

Очень люблю сервис Театрал) Всегда помогает определиться с выбором мероприятия и быстро приобрети билет, которых, кстати, зачастую на многих сервисах не бывает. Еще у них скидочки есть приятные и даже на приемьерные спектакли. Так что, очень всем советую покупать билеты там)

  • Вероника
  • 24.06.2017

Есть много разных сайтов по продаже билетов, но я пользуюсь teatrall.ru, мне он больше нравится. Во-первых, здесь есть не только услуга продажи билетов, но и публикуются театральные новости, интервью и т.д. Можно просто зайти на сайт и почитать, а заодно посмотреть, какие премьеры и спектакли сейчас идут. Сайтом пользовалась несколько раз, первый раз был самовывоз, т.к. не было возможности распечатать, после этого использовала электронные билеты, проблем с ними не возникало. Оплачивала картой, показывала распечатку в театре, проблем при оплате или при допуске в зал не было, сервисом довольна. Часто у них можно найти труднодоступные билеты на спектакли.

  • Владислава С.
  • 12.01.2016

Покупал на Театралле билеты в Ленком в подарок своей девушке, нужны были именно бумажные, чтобы вручить. Жаль только доставки в тот же день нет, ну ничего, на следующий тоже нормально. Оплатил на сайте, выбрал доставку, со мной связались, назначили удобное время приезда курьера. Он действительно приехал в выбранное время. Цена доставки вполне адекватная для Москвы. Не особо легко было найти информацию на сайте, но может, это моя вина) В целом впечатления от сервиса положительные, кстати, нужные билеты с удобным сроком доставки нашел только у них.

  • Боровский Е.
  • 19.12.2015
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