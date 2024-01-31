Промокоды Teatrall

Отзывы покупателей

Театрал - хорошая находка для любителей театров. На сайте можно найти абсолютно все постановки, которые проходят в городе. Очень нравится, что можно изучить понравившиеся спектакли спокойно, сидя за компьютером, а потом оплатить покупки и получить электронный билет. Театрал помогает посещать театры без очередей и нервов) Катя

Катя 24.06.2017

Очень люблю сервис Театрал) Всегда помогает определиться с выбором мероприятия и быстро приобрети билет, которых, кстати, зачастую на многих сервисах не бывает. Еще у них скидочки есть приятные и даже на приемьерные спектакли. Так что, очень всем советую покупать билеты там) Вероника

Вероника 24.06.2017

Есть много разных сайтов по продаже билетов, но я пользуюсь teatrall.ru, мне он больше нравится. Во-первых, здесь есть не только услуга продажи билетов, но и публикуются театральные новости, интервью и т.д. Можно просто зайти на сайт и почитать, а заодно посмотреть, какие премьеры и спектакли сейчас идут. Сайтом пользовалась несколько раз, первый раз был самовывоз, т.к. не было возможности распечатать, после этого использовала электронные билеты, проблем с ними не возникало. Оплачивала картой, показывала распечатку в театре, проблем при оплате или при допуске в зал не было, сервисом довольна. Часто у них можно найти труднодоступные билеты на спектакли. Владислава С.

Владислава С. 12.01.2016