Ну что тут скажешь? Все делают быстро и бережно. Выбирают подходящий маршрут, чтобы сэкономить время. Но вот остался неприятный осадок от последней перевозки из-за хитрого водителя. Не помню как его зовут. Он запросил итоговую сумму выше, чем назвал оператор. Пришлось заплатить. Такое было только один раз. Плюс это был мега-переезд, поэтому не стала спорить и разбираться. Все прошлые заказы выполнялись без казусов. Несколько раз переезжала с котиком. И водители делали небольшие остановки, чтобы животное немного успокоилось). Так что в целом можно пользоваться их услугами, но будьте бдительны и уточняйте цену заранее.

Катерина

Катерина 30.08.2016