Компания «Экспресс Деньги» предоставляет микрозаймы на карту и наличными. Для получения кредита нужно заполнить заявку любым удобным способом – на фирменном сайте или в одном из представительств. После подтверждения запрошенная сумма поступит на твой персональный счет или будет выдана оператором филиала. Для заключения договора не требуется оформлять страховку или нести другие дополнительные расходы. За выдачу денег и погашение долга не взимается комиссия. Доступны разные варианты внесения денежных средств: онлайн в «Личном кабинете», банковским переводом, через ближайшую кассу и с помощью электронного кошелька. Организация регулярно радует клиентов различными акциями. Мы собрали для тебя актуальную информацию о том, как можно сэкономить на обслуживании! Воспользуйся промокодами «Экспресс Деньги» за апрель - май 2024 года и получай привилегии и приятные скидки!

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