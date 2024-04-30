Театр «Буфф» приглашает на свои концерты заинтересованную публику. Несколько сцен готовы подарить своим зрителям классические произведения, музыкальные программы и танцевальные шоу, детские представления со сказочными сюжетами, оперы и многое другое. В течение всей недели идут спектакли, просто загляни в афишу и ознакомься с полезной информацией. Приобретай билеты онлайн на сайте на любые даты с легкостью. Оплату на часть мероприятий можно провести с помощью «Пушкинской карты». Есть возврат с сохранением до ста процентов от стоимости. А родных и близких можно порадовать подарочными сертификатами на билеты. Следи за новостями, в том числе и на страничках в соцсетях, и не пропускай премьеры. Разнообразь свою культурную жизнь и проведи вечер отдыха за просмотром интересного действа в компании друзей. А наши промокоды «Буфф» за апрель - май 2024 года позволят снизить стоимость за вход и подарят дополнительное удовольствие.

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