Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
Акции сервисов выдачи микрозаймов
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Красота и здоровье
  4. Аптеки
  5. Wer.ru

Купоны и промокоды Wer.ru

Активные купоны и промокоды Wer.ru январь 2024

Sale! До -75% на лекарства и другие товары!
Открыть купон
Открыть купон
Средства от комаров и клещей стоимостью от 123 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
Бесплатная доставка! (г. Москва)
Открыть купон
Открыть купон
Все акции и скидки аптеки Wer.ru – в одном месте!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на Wer.ru

Скидка 5% на натуральную косметику в SiaMarket! Все промокоды SiaMarket (5)
Все промокоды
jxf Показать код
jxf Показать код
-15% дополнительно на средства для роста волос и бороды в 1Minoxidil по промокоду! Все промокоды 1Minoxidil (13)
Все промокоды
s15 Показать код
s15 Показать код
Эксклюзив! Скидка 20% на всю косметику Ansaligy по промокоду! Все промокоды Ansaligy (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Маска для проблемной кожи в подарок по промокоду в Skinbutik! Все промокоды Skinbutik (10)
Все промокоды
CNE Показать код
CNE Показать код
Скидка 15% на ортопедические товары по промокоду в Medi! Все промокоды Medi (4)
Все промокоды
401 Показать код
401 Показать код
Показать еще купоны

Похожие предложения

Диалог
Диалог
Аптека-Медимир
Аптека-Медимир
36,6
36,6
Здравсити
Здравсити
Будь здоров
Будь здоров
Ригла
Ригла

Отзывы покупателей

Заказывал однажды лекарства в большом количестве, везут из Москвы курьерской службой, но везут довольно быстро. Я оплачивал WebMoney, кошелек скинули вручную и оплату приняли за 2 дня (тоже вручную), после этого отправили и за 3 дня привезли. Все было в наличии, что я заказал. Упаковали отлично. В принципе, если еще понадобится, можно еще раз заказать, еще бы автоматом принимали платежи по WM.

  • Максим
  • 27.09.2014
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.