Купоны и промокоды Wer.ru
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Отзывы покупателей
Заказывал однажды лекарства в большом количестве, везут из Москвы курьерской службой, но везут довольно быстро. Я оплачивал WebMoney, кошелек скинули вручную и оплату приняли за 2 дня (тоже вручную), после этого отправили и за 3 дня привезли. Все было в наличии, что я заказал. Упаковали отлично. В принципе, если еще понадобится, можно еще раз заказать, еще бы автоматом принимали платежи по WM.
- Максим
- 27.09.2014
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