Бренд «Чистая линия» производит свою продукцию исключительно из свежего молока. На сайте вы сможете приобрести любые товары из ассортимента торговой марки: мороженое в брикетах, стаканчиках, ванночках и рожках, эскимо, батончики, йогурт, сметану, кефир, сыр и многое другое. Для их приготовления используются только натуральные ингредиенты, такие как ягоды, орехи и мед. Компания создает продукты по классическим рецептам, применяя при этом собственную технологию взбивания и охлаждения. Все компоненты проходят строгий контроль и тестируются в независимой лаборатории. Благодаря специализированному транспорту заказ из фирменного магазина доставляется покупателю с соблюдением температурных норм. Вы можете воспользоваться клубной системой для снижения стоимости покупки. Если вы хотите получить максимальную выгоду, обратите внимание на купоны и промокоды «Омолоко.ру» (omoloko.ru) за январь 2024 года. Активируйте их при оплате и получайте подарки и скидки!

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