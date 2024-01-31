«Ирис» – это цветочный интернет-магазин сети точек по Москве и области. В ассортименте более десяти тысяч наименований, весь товар исключительно свежий благодаря жесткой системе контроля. В каталоге тебя ждут классические и привычные, а также экзотические и эксклюзивные растения, импортируемые напрямую из теплиц производителя или с голландского аукциона. Перед отправкой клиенту предоставляют фото для одобрения. Заказывай букеты и композиции, горшечные растения, а также подарки в комплект. К каждому товару прилагаются открытка и предметы по уходу. Компания имеет огромный оптовый центр и розничные точки. Осуществляется как дневная, так и ночная доставка в пределах МКАД и за город. Участвуй в классных акциях и дари радость любимым. Подбери идеальные цветы к любому поводу с помощью вежливого онлайн-консультанта в чате сайта. Активируй купоны и промокоды «Ирис» за январь 2024 года при оформлении и радуйся не только улыбке близких от подарка, но и выгодной покупке.

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