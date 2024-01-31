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Отзывы покупателей

Заказала тут двухъярусную кровать и 2 матраца (матрацы разные, потому что один себе, второй - дочке 6 лет). Заказ был сделан почти за 3 недели до времени доставки. Через неделю, мне позвонил менеджер и сообщила, что одного из матрацев, заказанного мной, не было, и предложили заменить на такой же, как первый. Я согласилась. За три дня до предполагаемого времени доставки со мной связалась менеджер Рая, сказала ,что мой заказ в полном комплекте приедет ко мне в указанную дату. Я уже обрадовалась ,что так всё удачно и одновременно удалось сделать (переезд и доставок в тот день у меня было 5). Но радость была не долгой, потому что в день доставки мне сообщили, что мне везут только ОДИН!!!!!! матрац. Сказать ,что я была возмущена, не сказать ничего! Мне пообещали привезти недостающий матрац через пару дней. За день "до" мне звонит менеджер Рая и сообщает, что мне не смогут доставить заказ в указанный срок, и смогут только ещё через 5 дней..... Я сказала ,что это не мои проблемы, и жду заказа в указанный ранее срок! Мне как вы понимаете, даже не перезвонили. Кстати ,ещё очень неприятный момент, менеджеры неправильно высчитали стоимость матраца и насчитали на 200 рублей больше (вроде и мелочь, но вместе с остальным, уже не кажется таковой). Вроде и магазин не плохой, и ассортимент неплохой, но во избежание повторения подобной ситуации больше не обращусь никогда!

  • Жанна
  • 29.11.2018
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