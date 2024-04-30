«ТМК» – интернет-магазин профессионального инструмента и оборудования от популярных мировых производителей. Компания существует с 1993 года и считается одним из ведущих поставщиков на отечественном рынке. На сайте ты сможешь приобрести пневмо- и электроприборы, садовую и силовую технику, станки, пылесосы высокого давления, мойки и многое другое. Организация работает с франчайзи, оптовыми и розничными клиентами. Ассортимент включает в себя более 15 000 наименований продукции. Собственные авторизованные сервисные центры осуществляют гарантийное и постгарантийное обслуживание приобретенного товара. Оформи заказ на оптимальных условиях! В нашем каталоге ты найдешь купоны и промокоды на скидку «ТМК Инструмент» (TMKTools) за апрель - май 2024 года. Используй их во время оплаты покупки и покупай необходимые изделия по сниженной стоимости!

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