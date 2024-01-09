Хотите купить продукты онлайн? Воспользуйтесь сервисом «Магнит Доставка» и получите все необходимое в течение часа! В электронном каталоге магазина вас ждет большой выбор еды, напитков, бытовой химии домашних принадлежностей. Вы сможете приобрести все, что угодно, от свежего хлеба до консервов и шоколада! Установите на ваш смартфон бесплатное мобильное приложение и пройдите экспресс-регистрацию! Теперь вам доступен поиск по ассортименту. Добавьте наименования в «Корзину», укажите адрес дома или офиса и ожидайте прибытия курьера в ближайшее время! В случае отсутствия товара на полке сотрудник свяжется с вами для уточнения условий замены. Сэкономьте на оплате услуги, не тратя при этом лишних усилий! В этом разделе размещены промокоды «Магнит Доставка» за январь 2024 года. Ищите подходящие предложения и активируйте их при заказе, чтобы получить приятную скидку или бонус!

Подробнее Скрыть