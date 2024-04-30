Хотите подарить себе, близким людям или коллегам незабываемое приключение? Обратитесь в «Теплоход СПб»! Вы сможете взять в аренду комфортабельный водный транспорт и устроить приятную поездку по рекам и каналам северной столицы. При этом на борту можно отметить любой праздник: день рождения, юбилей, выпускной и даже свадьбу! Компания также предлагает увлекательные экскурсии. Вы увидите достопримечательности города с нового ракурса и узнаете их историю, а также насладитесь невероятной атмосферой дневного или ночного Санкт-Петербурга! В дни проведения торжественных салютов организуются специальные рейсы. Оформляйте заказ на выгодных условиях! В нашем каталоге вы найдете промокоды и купоны на скидку «Теплоход СПб» за апрель - май 2024 года. Активируйте их во время покупки и сэкономьте значительную сумму без лишних усилий!

Подробнее Скрыть