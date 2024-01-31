В интернет-магазине «Апельсин» представлен широкий ассортимент товаров для ремонта, где каждый найдет необходимое – как экономичное, так и люксовое. Каталоги включают в себя строительные материалы, комплекты сантехники и мебели, детские площадки и все для благоустройства сада. Компания осуществляет бесплатное обслуживание и диагностику, являясь авторизованным сервисным центром следующих брендов: PATRIOT, VIKING, CHAMPION и других представителей электро- и бензоинструментов. Действует накопительная бонусная система. Постоянно действующие акции «вместе дешевле» при заказе от двух товаров из одной категории. Возможна оплата наличными, банковской картой, бонусными баллами и в кредит. Все еще считаешь, что ремонт – дорого и долго? Оставайся с нами – здесь всегда самые свежие промокоды и коды купонов на скидку «Апельсин» за январь 2024 года, которые помогут сэкономить и сделать работы по дому гораздо быстрее!

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