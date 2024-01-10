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Промокоды на скидку «Папа Джонс»

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Отзывы покупателей

Заказываем пиццу в Папа Джонс всей семьей. Дети в восторге от пиццы с сырным бортом, а я от приятных цен и от пиццы в подарок!

  • Вероника
  • 04.06.2019

Отличная пицца, всегда заказываю в Папа Джонс, привозят вовремя и горячую! Очень выгодно и почти всегда дают пиццу в подарок с промокодом или делают очень выгодные цены. Советую всем друзьям.

  • Анастасия
  • 07.01.2019

Заказывал в Папе Джонс несколько видов пицц и сырные палочки, все понравилось, рекомендую. Также хочу отметить быструю доставку. Готовят пиццу по факту, весьма сытная и начинки много.

  • Иван
  • 28.11.2018

Да, пицца в Папе Джонс действительно вкусная. Относительно быстро привозят, минут за 30-40, все тёплое. Рекомендую.

  • Владислав
  • 17.09.2018

Заказывал вчера пиццу папа Джонс, очень вкусная и отличное тесто. Буду заказывать еще.

  • Даниил
  • 02.02.2018

Пицца очень вкусная и ароматная! Кушаем очень часто - причем большой компанией и пиццу заказываем к себе в офис. Всегда быстро доставляется и очень горячая! Использую промокоды и нам привозят заказ с большими скидками или дарят дополнительную пиццу!

  • Владимир
  • 01.11.2017

Пользуюсь этой доставкой уже два года. Всегда сервис на высшем уровне, удобно заказать через интернет и не надо дозваниваться. Пицца вкуснейшая и сырные палочки просто восторг. Все приезжает вовремя.

  • Кристина
  • 23.06.2017

Легендарная пицца всех сортов и видов. Всегда покупаю "Супер Папа" на традиционном тесте. И промокоды всегда дают возможность получать вторую пиццу бесплатно! Дают свой фирменный соус для бортиков в подарок всегда.

  • Евгения
  • 13.09.2016

Хочу оставить отзыв о заказе пиццы "Папа Джонс". Это моя любимая пиццерия, я всегда заказываю еду у них. Во-первых, очень удобно для меня, что не надо дозваниватья и обговаривать все по сто раз, все можно заказать через интернет, во-вторых, пицца очень вкусная - в ней много свежий овощей, все привозят еще теплое минут за 30, большой выбор вкусов. Мне очень нравится!

  • Ольга
  • 15.12.2015
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Как активировать промокоды «Папа Джонс»

Чтобы применять купоны из нашего каталога и экономить на любимых блюдах, необходимо следовать простому алгоритму.

  1. Выберите подходящий промокод из списка, размещенного на этой странице сервиса Promokodus. купоны папа джонс Нажмите кнопку «Открыть купон».
  2. Ознакомьтесь с условиями понравившейся акции. В специальном окне вы увидите уникальный номер купона в виде набора цифр и/или букв. Нажмите кнопку «Копировать».
  3. открыть купон
  4. Перейдите на сайт пиццерии «Папа Джонс» и изучите актуальное меню. Отправьте выбранные блюда и напитки в «Корзину», нажав соответствующую кнопку.
  5. Активируйте скидочный или подарочный код. Это можно сделать сразу после добавления блюд в «Корзину»: в правой части экрана появится специальная форма с перечнем выбранных позиций. Под кнопкой «Оформить» вы увидите поле для ввода кода купона.
  6. активация промокода
  7. Вы также можете применить промокод на этапе подтверждения заказа. Секретный код нужно будет ввести в соответствующую строку, расположенную в правой части экрана. Обязательно подтвердите активацию промокода с помощью специальной стрелки.

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