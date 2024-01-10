Промокоды на скидку «Папа Джонс»
Активные купоны и промокоды «Папа Джонс» январь 2024
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Отзывы покупателей
Заказываем пиццу в Папа Джонс всей семьей. Дети в восторге от пиццы с сырным бортом, а я от приятных цен и от пиццы в подарок!
- Вероника
- 04.06.2019
Отличная пицца, всегда заказываю в Папа Джонс, привозят вовремя и горячую! Очень выгодно и почти всегда дают пиццу в подарок с промокодом или делают очень выгодные цены. Советую всем друзьям.
- Анастасия
- 07.01.2019
Заказывал в Папе Джонс несколько видов пицц и сырные палочки, все понравилось, рекомендую. Также хочу отметить быструю доставку. Готовят пиццу по факту, весьма сытная и начинки много.
- Иван
- 28.11.2018
Да, пицца в Папе Джонс действительно вкусная. Относительно быстро привозят, минут за 30-40, все тёплое. Рекомендую.
- Владислав
- 17.09.2018
Заказывал вчера пиццу папа Джонс, очень вкусная и отличное тесто. Буду заказывать еще.
- Даниил
- 02.02.2018
Пицца очень вкусная и ароматная! Кушаем очень часто - причем большой компанией и пиццу заказываем к себе в офис. Всегда быстро доставляется и очень горячая! Использую промокоды и нам привозят заказ с большими скидками или дарят дополнительную пиццу!
- Владимир
- 01.11.2017
Пользуюсь этой доставкой уже два года. Всегда сервис на высшем уровне, удобно заказать через интернет и не надо дозваниваться. Пицца вкуснейшая и сырные палочки просто восторг. Все приезжает вовремя.
- Кристина
- 23.06.2017
Легендарная пицца всех сортов и видов. Всегда покупаю "Супер Папа" на традиционном тесте. И промокоды всегда дают возможность получать вторую пиццу бесплатно! Дают свой фирменный соус для бортиков в подарок всегда.
- Евгения
- 13.09.2016
Хочу оставить отзыв о заказе пиццы "Папа Джонс". Это моя любимая пиццерия, я всегда заказываю еду у них. Во-первых, очень удобно для меня, что не надо дозваниватья и обговаривать все по сто раз, все можно заказать через интернет, во-вторых, пицца очень вкусная - в ней много свежий овощей, все привозят еще теплое минут за 30, большой выбор вкусов. Мне очень нравится!
- Ольга
- 15.12.2015
Информация о магазине «Папа Джонс»
Как активировать промокоды «Папа Джонс»
Чтобы применять купоны из нашего каталога и экономить на любимых блюдах, необходимо следовать простому алгоритму.
- Выберите подходящий промокод из списка, размещенного на этой странице сервиса Promokodus. Нажмите кнопку «Открыть купон».
- Ознакомьтесь с условиями понравившейся акции. В специальном окне вы увидите уникальный номер купона в виде набора цифр и/или букв. Нажмите кнопку «Копировать».
- Перейдите на сайт пиццерии «Папа Джонс» и изучите актуальное меню. Отправьте выбранные блюда и напитки в «Корзину», нажав соответствующую кнопку.
- Активируйте скидочный или подарочный код. Это можно сделать сразу после добавления блюд в «Корзину»: в правой части экрана появится специальная форма с перечнем выбранных позиций. Под кнопкой «Оформить» вы увидите поле для ввода кода купона.
- Вы также можете применить промокод на этапе подтверждения заказа. Секретный код нужно будет ввести в соответствующую строку, расположенную в правой части экрана. Обязательно подтвердите активацию промокода с помощью специальной стрелки.
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