Промокоды на скидку «Папа Джонс»

Отзывы покупателей

Заказываем пиццу в Папа Джонс всей семьей. Дети в восторге от пиццы с сырным бортом, а я от приятных цен и от пиццы в подарок! Вероника

Вероника 04.06.2019

Отличная пицца, всегда заказываю в Папа Джонс, привозят вовремя и горячую! Очень выгодно и почти всегда дают пиццу в подарок с промокодом или делают очень выгодные цены. Советую всем друзьям. Анастасия

Анастасия 07.01.2019

Заказывал в Папе Джонс несколько видов пицц и сырные палочки, все понравилось, рекомендую. Также хочу отметить быструю доставку. Готовят пиццу по факту, весьма сытная и начинки много. Иван

Иван 28.11.2018

Да, пицца в Папе Джонс действительно вкусная. Относительно быстро привозят, минут за 30-40, все тёплое. Рекомендую. Владислав

Владислав 17.09.2018

Заказывал вчера пиццу папа Джонс, очень вкусная и отличное тесто. Буду заказывать еще. Даниил

Даниил 02.02.2018

Пицца очень вкусная и ароматная! Кушаем очень часто - причем большой компанией и пиццу заказываем к себе в офис. Всегда быстро доставляется и очень горячая! Использую промокоды и нам привозят заказ с большими скидками или дарят дополнительную пиццу! Владимир

Владимир 01.11.2017

Пользуюсь этой доставкой уже два года. Всегда сервис на высшем уровне, удобно заказать через интернет и не надо дозваниваться. Пицца вкуснейшая и сырные палочки просто восторг. Все приезжает вовремя. Кристина

Кристина 23.06.2017

Легендарная пицца всех сортов и видов. Всегда покупаю "Супер Папа" на традиционном тесте. И промокоды всегда дают возможность получать вторую пиццу бесплатно! Дают свой фирменный соус для бортиков в подарок всегда. Евгения

Евгения 13.09.2016