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Промокоды и акции «Онлайн-Трейд»

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Отзывы покупателей

Покупала миксер. Доставка на след день, списала сразу 300 бонусов, при регистрации начислили. Радуюсь миксеру.

  • Лариса
  • 20.08.2022

Супер! Отличный магазин. Мало того, что у них цены на технику дешевле в среднем процентов на 10-15%, так еще и бонусами можно оплатить чуть ли не треть покупки. Покупали с мужем там фотоаппарат, бонусов хватило почти на год всяких покупок по-мелочи. Недавно обнаружила. что у них появился раздел с товарами для животных. Так вот, по сравнению с розничными магазинами пакет корма дешевле на 400 (!) рублей. И это при обычной цене 1500. Первое время у них были огромные очереди на выдаче, но сейчас все спокойно. Пришел, оплатил, получил. И на все уходит минут 10, не больше. В общем, очень довольна)

  • Анна
  • 20.07.2016

Отвратительная работа отдела, который занимается проверкой обзоров. Программа лояльности это конечно отлично, но вот основные начисления связаны с обзорами, а проверяются они довольно долго. И все бы ничего, но из-за 1-2 грамматических ошибок или опечаток обзор отправляется во вкладку "неодобренно". В комментариях к обзору модераторы оставляют те ошибки, которые следует поправить. После правки обзор ОПЯТЬ отправляется на премодерацию и ОПЯТЬ срок проверки равен полному, т.е. если будет найдена еще одна грамматическая ошибка или что-то не понравится проверяющему и во второй раз, то обзор отправится опять и так можно ждать месяцами. И это на фоне того, что цены на товары регулярно изменяются, какие-то акции заканчиваются и купить то, что хотелось уже просто невозможно. С отзывами и фотографиями проверка проходит достаточно быстро. Примите меры и наймите больше сотрудников для проверки обзоров или увольте уже тех, кто этим сейчас занимается. Просто в итоге вы создаете скорее негативное отношение к своему магазину, нежели позитивное. И почему сотрудник не может самостоятельно поправить пару опечаток или грамматических ошибок и отправить обзор на публикацию для меня большая загадка!!! Нет же, закидываем обзор в неодобренные и заставляем клиентов ждать опять 14 дней и не дай бог в первый раз сотрудник просмотрел какую-то ошибку, ситуация опять повторится, а это уже извините 42 дня так пройдет...

  • Константин
  • 05.07.2016

+ Актуальная информация на сайте + Цены + Вежливость работников + Оперативность - Не нашел.

  • Петр Власов
  • 08.12.2015

Спасибо магазину за хорошую работу с клиентами. Казалось бы, в наше время система онлайн-продажи должна быть уже отлажена, но это не так. Во многих магазинах сталкивалась с некомпетентностью и невыполнением своих обязанностей, а тут такого нет. Оформление и доставка всегда четкие. К тому же цены тоже лучше, чем во многих магазинах. Буду пользоваться услугами магазина и дальше.

  • Ярослава
  • 16.11.2015
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