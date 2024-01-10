Супер! Отличный магазин. Мало того, что у них цены на технику дешевле в среднем процентов на 10-15%, так еще и бонусами можно оплатить чуть ли не треть покупки. Покупали с мужем там фотоаппарат, бонусов хватило почти на год всяких покупок по-мелочи. Недавно обнаружила. что у них появился раздел с товарами для животных. Так вот, по сравнению с розничными магазинами пакет корма дешевле на 400 (!) рублей. И это при обычной цене 1500. Первое время у них были огромные очереди на выдаче, но сейчас все спокойно. Пришел, оплатил, получил. И на все уходит минут 10, не больше. В общем, очень довольна)

Отвратительная работа отдела, который занимается проверкой обзоров. Программа лояльности это конечно отлично, но вот основные начисления связаны с обзорами, а проверяются они довольно долго. И все бы ничего, но из-за 1-2 грамматических ошибок или опечаток обзор отправляется во вкладку "неодобренно". В комментариях к обзору модераторы оставляют те ошибки, которые следует поправить. После правки обзор ОПЯТЬ отправляется на премодерацию и ОПЯТЬ срок проверки равен полному, т.е. если будет найдена еще одна грамматическая ошибка или что-то не понравится проверяющему и во второй раз, то обзор отправится опять и так можно ждать месяцами. И это на фоне того, что цены на товары регулярно изменяются, какие-то акции заканчиваются и купить то, что хотелось уже просто невозможно. С отзывами и фотографиями проверка проходит достаточно быстро. Примите меры и наймите больше сотрудников для проверки обзоров или увольте уже тех, кто этим сейчас занимается. Просто в итоге вы создаете скорее негативное отношение к своему магазину, нежели позитивное. И почему сотрудник не может самостоятельно поправить пару опечаток или грамматических ошибок и отправить обзор на публикацию для меня большая загадка!!! Нет же, закидываем обзор в неодобренные и заставляем клиентов ждать опять 14 дней и не дай бог в первый раз сотрудник просмотрел какую-то ошибку, ситуация опять повторится, а это уже извините 42 дня так пройдет...