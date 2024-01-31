PocketBook – это фирменный интернет-магазин швейцарских электронных книг и сопутствующих аксессуаров. На сайте можно приобрести стильные и удобные гаджеты с сенсорным дисплеем, подсветкой, защитой от попадания воды и пыли. Многие клиенты выбирают практичные модели с Wi-Fi. Главное преимущество официального дистрибьютора продукции – расширенная гарантия на все товары из каталога. В магазине представлены гаджеты в нескольких ценовых категориях, поэтому вы легко определитесь с покупкой вне зависимости от размера выделенного бюджета. У вас также есть возможность сэкономить на покупке ридера, использовав один из эксклюзивных промокодов pocketbook.ru за январь 2024 года. Активировать купон можно после добавления выбранной позиции в «Корзину». Помните, что срок действия акционных спецпредложений ограничен.

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