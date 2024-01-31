«Ханс Пицца» – это замечательный ресторан японской и итальянской кухонь. Горячие, запеченные и классические роллы, суши-пицца, закуски и фастфуд, салаты, а также сладкие десерты и освежающие напитки – все из свежайших качественных ингредиентов. Пользуйся бонусной программой и трать накопленные баллы на снижение цен новых покупок, а также следи за постоянными и сезонными акциями. А для больших компаний подойдут сеты. Скачивай с любого маркета официальное приложение и заказывай со всеми удобствами, не выходя из своего смартфона. Курьеры осуществляют быструю доставку по городу и ближайшим окрестностям ежедневно – около часа и блюда уже у тебя. Подари другу подарочный сертификат – пусть тоже попробует и оценит вкуснейшие сочетания. Заказывай чаще, когда некогда готовить, а с использованием промокодов «Пицца Ханс» (Pizza Hans) за январь 2024 года можно значительно сэкономить и позволить себе еще что-нибудь в дополнение.

Подробнее Скрыть