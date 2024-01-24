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Информация о магазине «Дикси»
«Дикси» – это крупная продовольственная сеть, магазины которой можно встретить в большинстве городов России. Работает служба доставки товаров на дом и в офис. Компания реализует продукцию собственного производства и сторонних производителей. В сети большой выбор продуктов питания, средств бытовой химии, гигиены, кормов для домашних животных.
Покупать товары выгодно – распродажи и акции в «Дикси» проходят ежедневно, а онлайн-покупатели могут использовать промокоды и купоны. Ты можешь посмотреть все действующие сегодня акции в каталоге «Дикси» или на нашем сайте.
Ассортимент магазинов «Дикси»
- Мясная продукция: сосиски, колбасы, деликатесы.
- Мясо, курица и рыба, свежие и свежемороженые.
- Молочная продукция, яйца и сыры в большом ассортименте.
- Хлебобулочные изделия, торты и пирожные.
- Чай, кофе, какао, соки, газированные напитки и многое другое.
В каждой из этих категорий есть продукты по акции «Товар Дня». Они ежедневно меняются, позволяя покупать разные продукты питания в «Дикси» со скидкой до 50% и более. Получить больше скидок можно по купонам и промокодам, а также вступив в клуб друзей «Дикси».
Где взять код на скидку в «Дикси» и как его использовать
На сайте promokodus.com представлены все актуальные купоны и промокоды «Дикси». Они находятся на одной странице, что позволяет сравнить их и выбрать самый выгодный вариант.
Если тебе подходит купон на скидку – кликни по кнопке «Открыть купон», чтобы перейти на промо-страницу продавца. Если это бесплатная доставка, то на странице будут указаны условия для ее получения. Если это распродажа, то это будет раздел с акционными товарами.
- Выбрав промокод – нажми на кнопку «Показать код» и скопируй его.
- Нажми на кнопку «Использовать код», чтобы перейти в интернет-магазин.
- Оформляя доставку товаров, вставь код «Дикси» в специальное поле, чтобы активировать скидку.
Не забудь подписаться на рассылку от promokodus.com, чтобы получать сообщения о начале новых распродаж и выпуске промокодов. Делись скидками со своими друзьями. Нажми на значок «Поделиться» и отправь купон через мессенджер или социальную сеть.