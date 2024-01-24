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Каталоги скидок и акций «Дикси Доставка»

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Каталоги «Дикси»

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Информация о магазине «Дикси»

«Дикси» – это крупная продовольственная сеть, магазины которой можно встретить в большинстве городов России. Работает служба доставки товаров на дом и в офис. Компания реализует продукцию собственного производства и сторонних производителей. В сети большой выбор продуктов питания, средств бытовой химии, гигиены, кормов для домашних животных.


Покупать товары выгодно – распродажи и акции в «Дикси» проходят ежедневно, а онлайн-покупатели могут использовать промокоды и купоны. Ты можешь посмотреть все действующие сегодня акции в каталоге «Дикси» или на нашем сайте.

Ассортимент магазинов «Дикси»

  • Мясная продукция: сосиски, колбасы, деликатесы.
  • Мясо, курица и рыба, свежие и свежемороженые.
  • Молочная продукция, яйца и сыры в большом ассортименте.
  • Хлебобулочные изделия, торты и пирожные.
  • Чай, кофе, какао, соки, газированные напитки и многое другое.

В каждой из этих категорий есть продукты по акции «Товар Дня». Они ежедневно меняются, позволяя покупать разные продукты питания в «Дикси» со скидкой до 50% и более. Получить больше скидок можно по купонам и промокодам, а также вступив в клуб друзей «Дикси».

Где взять код на скидку в «Дикси» и как его использовать

На сайте promokodus.com представлены все актуальные купоны и промокоды «Дикси». Они находятся на одной странице, что позволяет сравнить их и выбрать самый выгодный вариант.


Если тебе подходит купон на скидку – кликни по кнопке «Открыть купон», чтобы перейти на промо-страницу продавца. Если это бесплатная доставка, то на странице будут указаны условия для ее получения. Если это распродажа, то это будет раздел с акционными товарами.

  • Выбрав промокод – нажми на кнопку «Показать код» и скопируй его.
  • Нажми на кнопку «Использовать код», чтобы перейти в интернет-магазин.
  • Оформляя доставку товаров, вставь код «Дикси» в специальное поле, чтобы активировать скидку.


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