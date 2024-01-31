Хочешь оптимизировать связь? «Новофон» предлагает услуги виртуальной АТС для облегчения ведения бизнеса. Приобретай номера в сотне городов России на выбор. Инфраструктура компании позволяет закрыть любые потребности: в ее собственности несколько дата центров, собственные узлы связи и официальные лицензии. В различные тарифные пакеты входят минуты, телефонные номера, включая бесплатные для вызова внутренние линии, место для хранения записей и интегрированная CRM-система для учета. Собирай статистику автоматически, все звонки происходят в один клик и связаны с карточкой клиента. Также для мобильных устройств разработано удобное приложение. Попробуй бесплатный вариант и легко меняй тариф при необходимости. Техподдержка готова помочь в любой момент, стоит только написать в чат. Забирай наши промокоды «Новофон» (Novofon) за январь 2024 года, активируй и получай приятные бонусы в личных делах и в бизнесе.

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