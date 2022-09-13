Политика обработки персональных данных интернет-сайта promokodus.com

г. Санкт-Петербург

«13» сентября 2022 г.



Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) является публичной офертой и определяет политику обработки персональных сведений Пользователей сайта promokodus.com.



1. Для целей настоящего Соглашения используются основные понятия.

1.1. Сайт – совокупность взаимосвязанных статических и динамических страниц Площадки, содержащих текстовые данные, рисунки, видео и другую цифровую информацию и объединенных под адресом https://promokodus.com в сети Интернет и его поддоменах.

1.2. Площадка – сервис скидок, акций и предложений, представляющий собой электронный каталог, содержащий возможность доступа к Информации.

1.3. Пользователь – любой человек, который имеет доступ к Сайту посредством сети Интернет. Пользователь также может использовать материалы и сервисы Сайта, получать заявленные Сайтом услуги.

1.4. Администрация Сайта – уполномоченные владельцем Сайта на управление Сайтом сотрудники, действующие от имени владельца Сайта.

1.5. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к Пользователю, в том числе его имя, фамилия, телефон, адрес электронной почты, адрес проживания, данные cookies-файлов, IP-адрес, сведения о местоположении (геопозиции), типе и версии операционной системы, типе и версии браузера (или иной программы, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), языке операционной системы, технических характеристиках оборудования и программного обеспечения, используемого Пользователем, типе устройства и разрешении его экрана, об источнике (сайт, рекламное объявление), с которого Пользователь пришел на Сайт (реферер), а также дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых Пользователем страниц и иная подобная информация.

1.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.7. Учетная запись (аккаунт) – совокупность данных о Пользователе, которые хранятся в компьютерной системе. Необходима для опознавания участника (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

1.8. Ссылка – часть гипертекстового документа, которая ссылается на другой элемент (команду, текст, заголовок, примечание, изображение) в самом документе, на другой объект (файл, каталог, приложение), расположенный на локальном диске или в компьютерной сети, либо на элементы этого объекта.

1.9. Cookie – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере Пользователя в виде файла, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. Cookie служит для обеспечения правильной работы Сайта, а также учета статистики всех действий Пользователя и покупок Пользователя.

1.10. IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

1.11. Пользователь - любое физическое дееспособное лицо, достигшее совершеннолетия, не ограниченное в правах использующее сервисы Сайта, либо являющееся полномочным представителем юридического лица.

2. Политика обработки персональных данных является частью Пользовательского соглашения об использовании материалов и сервисов интернет-сайта promokodus.com. Присоединение к Пользовательскому соглашению означает одновременное ознакомление, а также полное и безоговорочное согласие с Политикой обработки персональных данных.

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов Сайта.

3. Получая доступ к Сайту, Пользователь одновременно предоставляет свои персональные данные и дает своей волей и в своем интересе согласие на обработку его персональных данных (имя, адрес электронной почты). Настоящая Политика действует в отношении всей информации (данных Пользователя), которую Администрация Сайта может получить о Пользователе во время использования последним Сайта.

Настоящая Политика применяется только к Сайту. Администрация Сайта не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

4. Сбор и обработка персональных данных Пользователей (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет) производится Администрацией Сайта.

Администрация Сайта собирает и хранит только те персональные данные Пользователя, которые необходимы для предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.

5. Сбор и обработка персональных данных Пользователей производится в целях выполнения Администрацией Сайта обязательств перед Пользователем, идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, предоставления Пользователю доступа к сервисам Сайта, осуществления рекламной деятельности, в целях продвижения товаров, работ и услуг, проведения электронных и SMS-опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, контроля удовлетворенности Пользователя качеством оказываемых услуг, установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя, определения местонахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.

Администрация Сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователями Сайта. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность в случае ошибок в Политике, которые могут повлиять на качество получения им услуг сервисов Сайта

6. Администрация Сайта собирает и осуществляет обработку определенных данных Пользователей.

6.1. Персональные данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в процессе использования сервисов Площадки, а именно: имя, фамилия, телефон, адрес электронной почты, адрес проживания.

6.2. Данные, которые автоматически передаются Администрации Сайта в процессе использования сервисов Сайта Пользователем с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе данные cookies-файлов, IP-адрес, сведения о местоположении (геопозиции), типе и версии операционной системы, типе и версии браузера (или иной программы, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), языке операционной системы, технических характеристиках оборудования и программного обеспечения, используемого Пользователем, типе устройства и разрешении его экрана, об источнике (сайт, рекламное объявление), с которого Пользователь пришел на Сайт (реферер), а также дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых Пользователем страниц и иная подобная информация.

7. Пользователь обязан предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом, а также в дальнейшем обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

Пользователь выражает конкретное, информированное, осознанное и добровольное согласие на обработку персональных данных, указанных в п. 6 настоящей Политики, а также любых иных персональных данных.

8. Администрация Сайта вправе использовать технологию Сookies в целях осуществления администрирования системы (в том числе с использованием инструментов «Яндекс.Метрика» и Google Analitics). Пользователь дает согласие на сбор, анализ и использование cookies-файлов, в том числе третьими лицами, с целью формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений. Пользователь дает свое согласие на добавление идентификатора в его cookies-файлы.

Пользователь может отказаться от сохранения cookies-файлов, изменив настройки браузера или мобильного устройства, что позволяет блокировать сохранение cookies-файлов. В случае блокировки cookies-файлов Пользователем доступ к некоторым специализированным приложениям Сайта для него будет ограничен.

9. Администрация Сайта получает информацию об IP-адресе Пользователя. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

10. Администрация Сайта сообщает, что предпринимает меры по защите персональных данных Пользователей от неправомерных действий третьих лиц.

10.1. Назначаются сотрудники, ответственные за обеспечение безопасности обработки персональных данных, и сотрудники, отвечающие непосредственно за обработку персональных данных.

10.2. Вышеуказанные сотрудники обучены и проинструктированы.

10.3. Утверждены должностные инструкции вышеуказанных сотрудников.

10.4. Ограничен доступ в помещения, где обрабатываются персональные данные.

10.5. Обеспечено хранение носителей персональных данных.

11. Безопасность обработки персональных данных обеспечивается посредством применения следующих средств: установленного на устройства антивирусного программного обеспечения, а также запирающегося на ключ шкафа для хранения носителей информации.

12. Пользователь дает согласие на передачу любых персональных данных, предоставленных Администрации Сайта, любым третьим лицам без уведомления Пользователя при наличии надлежащим образом заключенных между Администрацией Сайта и такими третьими лицами договоров при условии сохранения их конфиденциальности.

Администрация Сайта предоставляет персональные данные Пользователя без уведомления Пользователя третьим лицам в следующих случаях:

- Пользователь выразил согласие на такие действия;

- Передача необходима в рамках использования Пользователем определенного сервиса либо для оказания услуги Пользователю;

- Передача следующих данных Пользователя: сведений о cookies-файлах, IP-адреса, сведений о местоположении (геопозиции), адресов запрашиваемых Пользователем страниц – любым третьим лицам необходима в целях получения Администрацией Сайта вознаграждения за оказанные третьим лицам услуги (выполненные работы);

- Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

- Передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или частично), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;

- Пользователь в письменной форме согласился с тем, что его персональные данные становятся общедоступными.

13. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется до момента Отзыва персональных данных посредством электронного письма, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

14. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и иными законодательными актами Российской Федерации, регулирующими данную сферу правоотношений.

15. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.

16. Если Администрация Сайта получает информацию об утрате или разглашении персональных данных Пользователя, Администрация Сайта вправе информировать Пользователя об утрате (разглашении) одним из следующих способов: посредством размещения соответствующего информационного сообщения на Сайте, путем направления уведомлений по электронной почте, посредством push-уведомлений. Пользователь не вправе отказаться от получения таких сообщений.

При этом Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков и иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя, в том числе путем направления Пользователю своевременного обязательного уведомления.

17. Политика (редакция Политики) вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя. Редакции Политики вступают в силу также с момента размещения на Сайте. Пользователю необходимо самостоятельно знакомится с обновленными редакциями Политики.

18. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения об использовании материалов и сервисов интернет-сайта promokodus.com.

19. Вся информация, претензии и уведомления направляются Пользователем в адрес Администрации Сайта путем направления письма по электронной почте на адрес support@promokodus.com.

20. Вся информация хранится на серверах, которые расположены на территории Российской Федерации.

21. Оператором обработки Персональных данных является ООО «Смартлидс». ИНН/КПП 7811695638/ 781401001, 197342, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Черная речка, ул Лисичанская, д. 6, литера А, помещ. 26-Н, офис 56