«Сушитория» – это большой выбор еды на любой, даже самый требовательный вкус. Здесь ты найдешь аппетитные роллы и суши, сочную пиццу, разнообразный фастфуд или здоровое фитнес-меню, завтраки, супы, горячие блюда, гарниры и многое другое с доставкой домой или в офис. Заведение существует около 10 лет. Повара регулярно обновляют и дорабатывают меню, которое на сегодняшний день содержит более 250 блюд. Для новых и постоянных клиентов проводятся многочисленные акции, в рамках которых можно получить скидку на заказ или вкусный подарок. В мобильном приложении действует бонусная программа, позволяющая накапливать баллы для частичной оплаты покупки. По достижении установленной суммы в «Корзине» предоставляется бесплатная доставка. Хочешь сытно поесть, не переплачивая? Выбирай промокоды «Сушитория» за апрель - май 2024 года, применяй при оформлении онлайн-заявки и получай гастрономическое удовольствие по доступной цене!

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