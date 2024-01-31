Мастера по домашнему ремонту сервиса «Руки» – это возможность заказать установку дверей, сборку мебели или кухни, починку сантехники, подключение бытовых приборов в одном месте. Заказать очень просто: выбрать услугу на сайте или мобильной платформе, заполнить анкету и дождаться звонка менеджера. Доступно уже в десятках городов России. Стоимость работы изначально указана в договоре и больше не поменяется. Компания гарантирует исправление за свой счет любых поломок в процессе работы и в течение полугода после заключения договора. Мастера проходят профессиональные экзамены, выглядят опрятно, приятны в общении и всегда со своими инструментами. Уборка по завершении работы также на плечах команды. Любые тяжелые работы по дому могут стать легкими, если поручить дело профессионалам, а промокоды и купоны «Руки» за январь 2024 года позволят получить отличный сервис по доступной цене.

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