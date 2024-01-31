«Сказка» – столичный парк отдыха. На территории комплекса есть множество семейных и детских аттракционов, в том числе интерактивных и экстремальных! Гостей ждет мини-ферма и другие тематические уголки. Организаторы предусмотрели парковку для автомобилей и автобус для тех, кто хочет добраться до места на общественном транспорте. Ты сможешь пообедать или перекусить в уютном кафе. Сотрудники организуют выпускной, день рождения ребенка в сказочном домике или запоминающийся корпоратив! По твоему запросу администрация пригласит профессиональных актеров, аниматоров и фотографов. Бонусная программа и другие выгодные предложения помогут отдохнуть на привлекательных условиях! Мы приготовили для тебя актуальные купоны на скидку и промокоды «Парк Сказка» за январь 2024 года. Изучи список акций на этой странице, используй лучшие варианты и сэкономь солидную сумму денег!

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