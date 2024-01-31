Заказывала в Askona матрас. Позвонила для консультации по телефону горячей линии, который есть на сайте. Консультант попался очень грамотный. Задавал кучу вопросов, какой у нас с мужем вес, какой жесткости мы хотим матрас и еще много всего. Определили несколько моделей, подходящих нам. На сайте мы выбрали один из матрасов, который укладывался в наш бюджет и заказали. Доставка пришла довольно быстро. Матрас отличный, очень удобный! Мы остались довольны

Пришло время менять для сына детскую кроватку на подростковую кровать. Нашли ее быстро, а вот с ортопедическим матрасом пришлось помучатся. Долго искали где купить, наткнулись в интернете на магазин Аскона и были приятно удивлены выбором матрасов, да еще и с такими скидками! Сомнений не возникало, сделали заказ на сайте. Через 15-20 минут перезвонила девушка и любезно оговорила еще раз все детали по заказу. Сказала, что заказ будет доставлен до квартиры через 3-5 дней и курьер предварительно свяжется со мной. Оплатил заказ в Связном (еще можно было картой на сайте), матрас привезли как и обещали. Качественный, отличный товар. Довольна, что нам так повезло)