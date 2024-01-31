В целом, качество сервиса хорошее. Огромный выбор приложений - думаю, большинство использует Google Play именно для установки приложений. Я также покупала здесь музыку - удобно, что после покупки её можно скачать и слушать не только со смартфона. В целом, как любой пользователь смартфона на Android, я не могу не любить этот сервис. :)

У меня телефон на андройде и конечно я пользуюсь Гугл плэй. Большое количество бесплатных приложений и недорогие платные услуги. И они разделены на отдельные категории, так что не перепутаешь! Само по себе приложение очень простое, интуитивно понятное, даже мой 3х-детний ребенок легко находит себе игры)) кстати можно не утруждать себя написанием названия приложения, которое ищешь, можно нажать на микрофончик и продиктовать, а умная система распознает и выдаст все по запросу. Собественно так и делает мой ребенок, т.к. писать он еще не умеет) Но я никогда не задумывалась, что там есть акции! Благодаря сервису Промокодус знаю и буду пользоваться! Спасибо вам!