Shark Sharing – это сервис шеринга электросамокатов в твоем городе. Арендуй транспортное средство быстро, легко и удобно с помощью мобильного приложения и без всяких документов. Скачай, установи на телефон, пройди регистрацию и свободно пользуйся в любой момент. Находи подходящее устройство на карте, проверь уровень заряда и забронируй заранее и при желании. Тебе предстоит ехать на современной модели самоката с широкой декой для ног, мощным мотором со скоростью разгона до 25 км/ч, емкостью батареи до 65 километров, а также крутым дизайном. Отсканируй QR-код на руле, выбирай тариф и отправляйся в путешествие. По окончанию прогулки заверши аренду в пределах парковочной зоны. Оплачивай автоматически привязанной картой. Приглашай друзей и получай бонусы. Насладись поездкой по парку или сократи путь до назначенного места, минуя пробки. Активируй промокоды Shark Sharing («Шарк Шеринг») за январь 2024 года и получай дополнительную скидку на прокат.

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