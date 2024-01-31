Valorant – тактическая онлайн-игра с коллекцией уникальных героев и масштабными командными сражениями. Тебя ждет несколько раундов, в каждом из которых необходимо использовать мощное оружие и демонстрировать сверхспособности! Выбирай игровую роль, пополняй свой арсенал и опереди противника, чтобы остаться в живых и перейти на очередной уровень! Тебе предстоит перемещаться по случайным картам, покупать инвентарь и боевые навыки, устранять нападающих и защитников из команды соперников. Информация о наиболее значительных успехах публикуется в рейтинге лидеров. Наслаждайся красочной графикой и побеждай врагов, выбирая подходящий формат боя! Хочешь получать различные преимущества во время игры? Обрати внимание на промокоды и подарочные купоны (gift codes) «Валорант» (Valorant) за январь 2024 года! Воспользуйся актуальными предложениями разработчиков и активируй многочисленные бонусы!

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