12 января 2019 года оформила заказ на ортопедическое основание и матрас. К матрасу в подарок шли подушки. По поводу доставки на сайте указано: бесплатная от 5 тысяч (заказ на сумму около 11 тысяч). Перезвонили только на следующий день и сообщили, что доставка будет платной, так как товары от разных производителей! Мои возражения по поводу того, что заказ у них я оформляю один, услышаны не были (похоже, специально разбили заказ на 2 отдельных, так как предупредили, что доставок будет 2). Про подушки – ничего не сказано. Хотя в подтверждении заказа они фигурировали как подарок. Консультации менеджера и подсказок о том, что лучше для меня взять основание для кровати одного бренда не было, хотя по отзывам всех грамотно консультировали менеджеры (мне, наверно, не повезло). В понедельник в 9 утра позвонила в этот магазин, решила взять основание с ножками того же производителя, что и матрас. Изменения в заказ приняли, но не смогли сказать, передали ли часть заказа в курьерскую службу или нет. Попросила менеджера узнать этот момент и мне перезвонить. Пообещали – не перезвонили. На всякий случай оформила второй заказ с нужным мне матрасом и основанием. Перезвонили в этот же день, заказ подтвердили, но сообщили, что подушки в подарок идут только в Москве и Санкт Петербурге! А ничего, что на сайте у меня был выбран регион перед тем, как добавлять товары в корзину и ни слова нигде об этой ограниченной акции сказано не было. Кроме того, опять прилетело на электронную почту подтверждение заказа и подушки шли в подарок! Сообщила об этом менеджеру, напомнила про то, что это их проблемы, что сайт недоработан, но мне ответили, что сайт работоспособный и это я не увидела, что эта их акция якобы действует только в конкретных регионах. Меня все это весьма расстроило. Отправила обращение через сайт. На следующий день перезвонил менеджер, совершенно не понимая зачем он мне звонит, сообщил, что ему дали задание мне позвонить, потому что у меня какие-то вопросы! А у меня не вопросы, а претензия, которую следует отправить в Роспотребнадзор, поскольку продавец нарушает условия публичной оферты! Чтобы не связываться с каким-то непонятным интернет-магазином с нулевым клиентским сервисом, отказалась от всех заказов в этом интернет-магазине. Ради интереса, отправилась на сайт производителя матраса и обнаружила, что 2 подушки идут в подарок при покупке матраса, да еще и есть доставка. Оформила заказ – тут же перезвонили, сообщили, что подушки будут в подарок и обещали доставить в 2 раза быстрее, чем это мутный интернет-магазин якобы официальный дилер матрасов. Доставка также бесплатная, цена та же! Получается, что эти хваленые дилеры заказывают на фабрике, оформляют бесплатную доставку к себе, вынимают подарочные подушки, а затем распродают их за деньги. И доставка получается в 2 раза дольше, а иногда и бесплатная доставка становится платной! После своего печального опыта, даю совет: избегайте таких вот посредников-официальных дилеров. Оформляете заказы напрямую у производителя, чтобы все было хорошо, быстро и честно.

Яна

Яна 16.01.2019