Купоны «Много Сна»
Активные купоны и промокоды «Много Сна» январь 2024
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Отзывы покупателей
Решил брать премиум матрас BeautySon Hit Middle S1200. На сайте "Много Сна" представлен в нескольких размерах, мы купили 160*200 на двуспальную кровать. Матрас классный и однозначно стоит выложенных за него денег. Натуральные материалы, нормальная жесткость, мы спим вдвоем с женой и нам обоим нравится, никто из нас в середину кровати не проваливается, матрас отлично держит форму, при этом не очень жесткий, как мы и хотели. Рекомендую!
- Алексей
- 17.08.2020
Подобрать хороший матрас не так легко, знаю по собственному опыту. Старый быстро пришел в негодность (потерял форму). К выбору нового решил подойти обстоятельно. В итоге, мой выбор пал на матрас BeautySon Промо 5 S600, про него хорошие отзывы. И он устроил меня по всем параметрам, и по качеству материалов, и по уровню жесткости. Сплю на нем комфортно. Доволен. Заказывал на сайте mnogosna.ru.
- Павел
- 19.05.2020
Большое спасибо магазину Многосна за хорошее обслуживание и быструю доставку товара! Заказывали у вас матрас и наматрасник непромокаемый, привезли все в срок, товары хорошего качества, уже спим на новом матрасе с большим удовольствием! Будем заказывать у вас еще и подушки.
- Юлия
- 19.02.2020
К Новому году захотел обновить матрас, а то старый уже продавленный и неудобный совсем. Смотрел каталоги на разных сайтах, больше всего порадовал выбор в интернет-магазине Mnogosna, собственно, тут и заказал. Я вообще не очень в матрасах разбираюсь, потому что выбор большой, производителей много. Написал в чат, чтобы консультанты помогли. Подобрали отличный матрас и относительно недорогой – 17 000. Больше всего нравится, что блок с пружинами независимый: не скрипит, спать в разы удобнее. Покупкой доволен!
- Дима
- 13.12.2019
В интернет-магазине Многосна огромный выбор всего для сна, заказали тут кровать и полный комплект: матрас, одеяло, плед, подушки, даже постельное белье. Хорошо, когда все в одном месте есть, да и еще и такой шикарный ассортимент, очень много товаров со скидками 30-40%. Кровать на заказ делали, договорились, чтобы заказ полностью привезли за один раз, когда кровать сделают. С этим проблем не возникло: когда кровать была готова. привезли сразу все одним рейсом.
- Алексеевы
- 19.11.2019
Доставка быстрая, выбор матрасов и спальных принадлежностей большой, цены адекватные, на многие товары хорошие скидки, а что еще нужно)) Я урвал в интернет-магазине «Много Сна» матрас «Промтекс-Ориент» модели «Мультипакет Вариант» со скидкой 40%, а бонусом прислали подушку в подарок. Спать суперкомфортно на нем, матрас высокий и в меру жесткий – как раз то, что нужно для здоровой спины.
- Олег
- 18.10.2019
Нашел и заказал в интернет-магазине «Много Cна» подходящий матрас. Надо сказать, выбор тут большой, но я в принципе недолго выбирал. В каталоге по параметрам отсортировал модели, и уже из 4 штук выбрал, удобно и просто. По сервису вопросов нет, после заказа со мной связались, уточнили все детали и доставили матрас на следующий день.
- Алексей
- 12.09.2019
Выбирали матрас для детской кроватки. Нашли хороший вариант на сайте интернет магазина МногоСна. Матрас приятный на ощупь, сделан из гипоалергенного материала. Ребенок спит на нем хорошо, теперь процесс укладывания происходит быстрее и проще) Плюс еще в том, что он ортопедический и у ребенка не будет нарушений осанки.
- Марина С.
- 11.07.2019
Надоел старый диван, решили купить нормальную кровать. Магазинов много, мы решили все заказывать на сайте «Много Сна». Что понравилось: огромный выбор (матрасы, кровати, подушки, наматрасники) и все в одном месте. Сразу заказали комплект: кровать, матрас и подушки, а также постельное белье. Очень довольны: и скидка в сумме хорошая получилась, и на сайте консультанты помогли все подобрать. Рекомендую!
- Татьяна
- 14.06.2019
12 января 2019 года оформила заказ на ортопедическое основание и матрас. К матрасу в подарок шли подушки. По поводу доставки на сайте указано: бесплатная от 5 тысяч (заказ на сумму около 11 тысяч). Перезвонили только на следующий день и сообщили, что доставка будет платной, так как товары от разных производителей! Мои возражения по поводу того, что заказ у них я оформляю один, услышаны не были (похоже, специально разбили заказ на 2 отдельных, так как предупредили, что доставок будет 2). Про подушки – ничего не сказано. Хотя в подтверждении заказа они фигурировали как подарок. Консультации менеджера и подсказок о том, что лучше для меня взять основание для кровати одного бренда не было, хотя по отзывам всех грамотно консультировали менеджеры (мне, наверно, не повезло). В понедельник в 9 утра позвонила в этот магазин, решила взять основание с ножками того же производителя, что и матрас. Изменения в заказ приняли, но не смогли сказать, передали ли часть заказа в курьерскую службу или нет. Попросила менеджера узнать этот момент и мне перезвонить. Пообещали – не перезвонили. На всякий случай оформила второй заказ с нужным мне матрасом и основанием. Перезвонили в этот же день, заказ подтвердили, но сообщили, что подушки в подарок идут только в Москве и Санкт Петербурге! А ничего, что на сайте у меня был выбран регион перед тем, как добавлять товары в корзину и ни слова нигде об этой ограниченной акции сказано не было. Кроме того, опять прилетело на электронную почту подтверждение заказа и подушки шли в подарок! Сообщила об этом менеджеру, напомнила про то, что это их проблемы, что сайт недоработан, но мне ответили, что сайт работоспособный и это я не увидела, что эта их акция якобы действует только в конкретных регионах. Меня все это весьма расстроило. Отправила обращение через сайт. На следующий день перезвонил менеджер, совершенно не понимая зачем он мне звонит, сообщил, что ему дали задание мне позвонить, потому что у меня какие-то вопросы! А у меня не вопросы, а претензия, которую следует отправить в Роспотребнадзор, поскольку продавец нарушает условия публичной оферты! Чтобы не связываться с каким-то непонятным интернет-магазином с нулевым клиентским сервисом, отказалась от всех заказов в этом интернет-магазине. Ради интереса, отправилась на сайт производителя матраса и обнаружила, что 2 подушки идут в подарок при покупке матраса, да еще и есть доставка. Оформила заказ – тут же перезвонили, сообщили, что подушки будут в подарок и обещали доставить в 2 раза быстрее, чем это мутный интернет-магазин якобы официальный дилер матрасов. Доставка также бесплатная, цена та же! Получается, что эти хваленые дилеры заказывают на фабрике, оформляют бесплатную доставку к себе, вынимают подарочные подушки, а затем распродают их за деньги. И доставка получается в 2 раза дольше, а иногда и бесплатная доставка становится платной! После своего печального опыта, даю совет: избегайте таких вот посредников-официальных дилеров. Оформляете заказы напрямую у производителя, чтобы все было хорошо, быстро и честно.
- Яна
- 16.01.2019