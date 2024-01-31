Smeg – итальянский бренд, производитель бытовых приборов. На официальном сайте представлен весь спектр продукции: посудомоечные и стиральные машины, оборудование для приготовления пищи, холодильники, кофемашины и разнообразные аксессуары. В продаже есть высокотехнологичная профессиональная техника для ресторанов и кафе. Заказы принимаются в интернет-магазине, по телефону и в шоу-румах. Доступны разные способы оплаты, в том числе безналичным расчетом и банковской картой. Компания обеспечивает доставку выбранных товаров во все регионы страны. Хочешь получить скидку или бонус? Обрати внимание на распродажи и другие выгодные предложения продавца! Список действующих акций ты найдешь на этой странице. Активируй промокоды Smeg за январь 2024 года из нашего каталога и совершай покупки на особых условиях!

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