«Сытый Ниндзя» – служба доставки азиатской кухни в г. Ивантеевку, а также в г. Пушкино и г. Щелково. В меню представлен широкий выбор классических и запеченных роллов, для большой компании можно подобрать сет. В ассортименте имеются не только роллы и суши, но и лапша вок, пицца, салаты, напитки и горячее. Порадовать себя вкусным обедом или ужином можно экономно. Регулярные акции и скидки позволят сделать это максимально безубыточно. Для настоящих гурманов есть возможность собрать любимый вок на свой вкус, дополнительно выбрать соус. Забрать заказ можно как самостоятельно, так и заказать домой или офис, а оплатить его возможно картой или наличными курьеру. Хочешь заказывать аппетитные блюда на выгодных условиях? Тогда скорее активируй промокоды «Сытый Ниндзя» за апрель - май 2024 года и побеждай голод с минимальными вложениями! Мы нашли для тебя самые актуальные предложения, чтобы ты мог сегодня отдохнуть от готовки!

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