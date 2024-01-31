Интернет-магазин «Каприз» предлагает профессиональную косметику от всемирно известных брендов. В каталоге ты найдешь всё, что нужно современной девушке каждый день: косметика для ухода за волосами, лицом и телом, всё для маникюра и педикюра, техника и аксессуары к ним. В магазине представлены бренды: Aravia, Anesi, Angel Care, Batiste, Vivienne, UNO, Tefia, SMART, Studex и другие. При оформлении заказа можно выбрать доставку курьером или посетить магазин лично. Для твоего удобства продавец принимает оплату банковской картой на сайте. Регулярно проводятся акции и распродажи. Если покупаешь часто – можешь пользоваться бонусной программой, которая сэкономит значительную часть бюджета. Успей активировать купоны и промокоды «Каприз» за январь 2024 года, так как они действуют ограниченное время. На этой странице ты найдешь только актуальные спецпредложения. Используй купоны в течение указанного срока.

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