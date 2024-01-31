«Аврора-Клуб» – загородный курорт в Ленобласти. Гостей комплекса ждет беззаботный отдых в окружении чистых озер и сосен. На территории расположены комфортабельные таунхаусы и гостиницы, работают ресторан, бар, SPA-зона, панорамная баня и плавательный бассейн. Для посетителей предусмотрены различные активности, в том числе дайвинг, верховая езда, мини-гольф, русский бильярд и пейнтбол. Ты сможешь арендовать весь необходимый спортивный инвентарь в местном пункте проката. На фирменном сайте можно узнать информацию о наличии свободных мест и забронировать подходящий номер. Хочешь отдохнуть на особых условиях? Мы следим за новостями организации и постоянно публикуем на этой странице действующие промокоды и купоны на скидку «Аврора-Клуб» за январь 2024 года. Выбери самые выгодные предложения в нашем списке, активируй их при оплате и сэкономь ощутимую сумму денег!

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