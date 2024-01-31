Думаешь, чем порадовать себя на обед? «Корнели Пицца» — это блюдо по классической итальянской рецептуре с тестом ручного изготовления. Ресторан ревностно следит за качеством продуктов и процессом приготовления. А также в ассортименте представлены: суши, паста, вегетарианское меню, салаты, закуски, напитки и десерты. Все ингредиенты исключительно свежие и от лучших поставщиков. Каждая пицца готовится под заказ и отправляется к заказчику с пылу с жару. А еще можно собрать свою самостоятельно из предоставленных элементов. Следи за новинками и пробуй самым первым. Оцени акции, спецпредложения и комбо в специальном разделе. Приятно радует наличие разных способов оплаты и бесплатная доставка в течении получаса. Попробуй вкуснейшие блюда, побалуй себя и семью. Забирай и активируй промокоды «Корнели Пицца» за январь 2024 года, получай классную скидку и наслаждайся.

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