Компания «Простая Еда» предлагает готовые блюда, произведенные на собственной современной мини-фабрике. В продаже есть блинчики с мясной и ягодной начинкой, голубцы, котлеты, каши и многое другое. Каталог также включает в себя выпечку, полуфабрикаты, сухарики, торты, наборы пирожных и морсы из натуральных продуктов. Ты сможешь оформить заказ на официальном сайте, а затем забрать его в фирменной точке или воспользоваться опцией доставки. После оплаты ты получишь уведомление с номером заявки и расчетным временем прибытия курьера. Специальные предложения продавца позволяют совершать покупки на особенных условиях! Интересуешься действующими акциями? Мы собрали для тебя список всех доступных вариантов и часто добавляем в него новинки! Ищи подходящие промокоды «Простая Еда» за январь 2024 года на этой странице, применяй их при расчетах и покупай все необходимое с хорошей скидкой!

Подробнее Скрыть