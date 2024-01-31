Купоны и промокоды «Летуаль»
Активные купоны и промокоды «Лэтуаль» январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на «Лэтуаль»
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Я всегда беру косметику в интернете. Запомнила любимые цвета и ароматы и теперь только докупаю то, что заканчивается, в Летуаль. Недавно наткнулась на отличную опцию: вводишь промокод при оплате и получаешь скидку и маленький бонус (какой-либо подарок). Обновила косметичку выгодно, всем советую!
- Лиля
- 27.01.2019
Мне нравится, что такое большое количество марок собрано в одном магазине. Можно выбрать что-то попроще и подешевле, а под настроение и пошиковать.
- Александра
- 30.09.2018
Косметику покупаю редко, но раз в год приходится обновить косметичку. На Черную Пятницу увидела здесь специальный промокод на скидку на все средства (и декоративную косметику, и уходовую, и парфюмерию) в этом магазине. Не знала, что у них оказывается есть бесплатная доставка (в Питере от 2 тысяч рублей), обычно всегда приходила в сами магазины в торговых центрах. На этот раз воспользовалась, на эту сумму, необходимую для бесплатной доставки, набрала кучу всего, так как попала под распродажу, плюс еще и промокод дал дополнительную скидку. Кстати, даже нашла плюсы в таком способе покупки косметики, в торговых залах иногда нет в наличии тех продуктов, за которыми ты туда пришла, а в интернет-магазине такого практически не бывает. В общем, доставили все в целости и сохранности, все на месте, упаковка не нарушена, все оттенки именно такие, как и заявлялись при покупке. Это невероятно удобно!
- Олеся
- 28.11.2017
В Летуале косметикой закупаются, мне кажется, все. Нравится, что даже если в магазинах акция закончилась, на сайте еще можно купить нужный товар со скидкой. К тому же очень хорошо, что сразу отображается цена по карте и со скидкой – не надо высчитывать самой и думать, что тебя обманут. Удобно и быстро, особенно если знаешь, что собираешься купить.
- Ирина
- 15.12.2016
Очень хорошие скидки и акции проходят! Люблю когда 2 по цене одного проходит. Можно много потрясающих духов взять, либо средства гигиены или косметики. Много мелочей, как пилочки, мочалки, ватные тампончики во время акций почти за бесценок или бесплатно! Поэтому во время акций люблю посещать этот магазин))) Поэтому советую во время распродаж и акций бежать в Летауаль, не пожалеете!
- Иришка
- 22.11.2016
Цены неоправданно большие в Летуаль. Но есть интересные товары, которых больше нигде не встретишь. И бонусная система намного выгодней, чем в других. С бриллиантовой картой цены становятся ниже, чем в любом другом магазине, наверное поэтому они изначально завышены. И акции у летуаль щедрые частенько))
- Мила
- 25.10.2016
Из достоинств - большой ассортимент, можно протестировать косметику, очень часто проходят выгодные акции и распродажи. Из минусов - цены без акций слегка завышены. Недавно у меня был день рождения, захотелось побаловать себя новым и духами, и я была приятно удивлена, что у них есть акция -30% в день рождения! В общем плюсы перевешивают минусы, магазин люблю и рекомендую всем!
- Алина
- 28.09.2016
Неплохой магазин. Часто проходят акции, но здесь нужно смотреть по цене, на сколько выгодно получается. Хороший выбор парфюмерии, ни разу не усомнилась в оригинальности духов. Доставка по времени заняла 3 дня. Отличный вариант, если не хочется идти в магазин и стоять в очереди!
- Анна
- 28.07.2016
Летуаль это практически всегда огромные скидки, дешевле чем там нигде не найдете. Но вследствие этого полупустые полки постоянно. Кроме того был печальный опыт с дорогим парфюмом Shiseido Ever Bloom. В магазине запах понравился, а дома потом надушилась и они выветрились меньше чем за 2 часа, после чего остался какой-то неприятный запашок сухой такой, в общем очень разочарована, стоили они со скидкой где-то 2 тысячи. Но судя по свойствам рублей 300 им красная цена, очень похоже на дешевую подделку. Но выяснить это не представляется возможным. Одна знакомая тоже покупала свои любимые духи от Chanel и говорила что они у нее тоже очень быстро выветрились, как будто подделка. В общем духи в Летуале больше покупать как-то не хочется. Приобретаю парфюмерию в Рив Гош и всегда все отлично.
- Елена, Спб
- 24.11.2015
Хороший интернет-магазин, доставляют в течении 3-5 дней в Санкт-Петербург, все четко и надежно. Особенно понравилось, что можно онлайн оплачивать заказы. Также учитывается скидка по дисконтным картам, часто проводятся различные акции. Многие товары можно купить дешевле, чем в РИВ ГОШ.
- Светлана
- 27.09.2014
Информация о магазине «Лэтуаль»
Ценный опыт компании «Летуаль»
«Летуаль» является компанией, которая реализует люксовую косметику и парфюмерию. Организация существует на отечественном рынке свыше 10 лет и успешно развивает систему обслуживания всех своих клиентов. Благодаря постоянно действующим акциям каждый заинтересованный заказчик может приобрести желаемое косметическое средство, причем акции здесь действуют постоянно. «Летуаль» – привычное место, где у женщины есть возможность выбрать косметику по акции и пользоваться ею в свое удовольствие. Благодаря тому, что «Летуаль» – это интернет-сеть, приобретать товары по акции могут клиенты со всей страны. В соответствии со статистическими данными, на сегодняшний день магазины «Летуаль» есть во всех городах России. Постоянно организуя выгодные для покупателей акции, «Летуаль» продолжает успешно развиваться: в перспективе – открытие 180 магазинов в 19 российских городах. Во всех торговых точках постоянно будут действовать выгодные акции. Еще два года назад фирма «Летуаль» была представлена 312 магазинами. Однако визитной карточкой бренда всегда была успешная политика по продвижению товаров на отечественном рынке парфюмерии и косметики.
Ассортимент продукции
В акциях от «Летуаль» принимает участие 20 000 наименований продукции. Изготовителями представленной в каталоге интернет-магазина косметики являются крупнейшие торговые марки мира:
- Сhristian Dior и Chanel,
- Clarins и D&G,
- Givenchy и Guerlain,
- Kenzo и Estee Lauder,
- YSL и Sisley.
Все они предлагают выгодные акции в «Летуаль». Если же вы ищете косметику Lulu Castagnette, то сможете ее найти только в этом магазине. Кроме того, здесь реализуется по акции косметика Hylexin и StriVectin, LOEWE, так как «Летуаль» – это эксклюзивный поставщик продукции перечисленных торговых марок. Ассортимент элитной косметики составляет 52,8% от общего количества товаров, практически 36% товаров составляют кремы, представленные популярными и дорогими марками. Доля же лечебной косметики составляет почти 10%, причем ее всегда можно приобрести по акции.
Перспективы развития
Компания «Летуаль» в своем лозунге призывает представительниц прекрасного пола баловать себя, и с продукцией от «Летуаль такие возможности есть у всех женщин. «Летуаль» – косметика на все случаи жизни:
- блески для губ;
- лосьоны;
- спреи;
- тональные кремы.
Эти средства обеспечивают качественный уход за кожей, защищают ее от влияния внешнего мира. Изготовитель обещает покупательницам, что они полюбят все новинки ассортимента!
Выгодные возможности
Для выгодного приобретения продукции от Letual можно использовать промокод или купон. Его необходимо указать в процессе оформления заказа на косметику. Промокод представляет собой набор цифр или букв, который надо ввести в соответствующее поле в процессе заказа косметики. Если промокод невозможно указать таким образом, отправьте его в комментариях к заказу косметики. После применения промокода или купона косметика обойдется покупательнице гораздо дешевле. Вводя промокод при оформлении покупки, будьте внимательны. Элитная косметика становится доступной, если покупательница пользуется возможностями промокода. Помимо промокода, косметика предлагается со скидкой благодаря купону на парфюмерию. Так можно приобрести по скидке средства, чтобы ухаживать за телом и волосами, лицом. Причем в магазинах представлена парфюмерия и другая продукция для всей семьи, включая мужчин и детей. Введите код с купона для получения скидки на парфюмерию и нажмите кнопку «Отправить» на странице сайта. Для получения скидки на странице сайта есть также кнопка «Промокод»: так парфюмерия в «Лэтуаль» становится более доступной. Нажмите кнопку на странице сайта и пользуйтесь скидкой на элитную парфюмерию «Лэтуаль».
Особенности доставки
Специальная кнопка на странице сайта позволяет быстро оформить заказ при условии заполнения всех полей онлайн-формы. Страница заказа Letual имеет удобный интерфейс. Здесь предусмотрены услуги доставки товаров с помощью ведущих перевозчиков страны. Нажатие кнопки является для менеджеров сигналом о том, что можно приступать к обработке и выполнению заказа. С каждым покупателем обязательно связываются сотрудники компании и оговаривают детали заказа.
Черная пятница в Letual
Черная пятница в Letual является днем, когда можно приобретать товары с максимально возможными скидками: цены становятся просто смешными. Эта традиция связана с Днем благодарения, который широко распространен в Америке с конца 20 века. Сегодня Черная пятница отмечается и в нашей стране, даря жителям СНГ скидки на все акционные товары. В этот день появляется столько заманчивых предложений, что многие любители шопинга отпрашиваются с работы, чтобы не упустить выгоду. Самые ощутимые скидки предоставляются тем покупателям, которые в этот день первыми пришли в магазин. Они могут рассчитывать даже на 80%-ную скидку. «Черным» этот день недели назван по причине возникающих пробок на дорогах, что вполне закономерно перед празднованием Дня благодарения. Интернет-магазин «Летуаль» принимает ежегодно активное участие в этой масштабной акции, чтобы дать возможность своим покупательницам получить желаемую продукцию по выгодной цене. Компания постоянно заботится об осуществлении желаний представительниц прекрасного пола!