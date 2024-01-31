Ценный опыт компании «Летуаль»

«Летуаль» является компанией, которая реализует люксовую косметику и парфюмерию. Организация существует на отечественном рынке свыше 10 лет и успешно развивает систему обслуживания всех своих клиентов. Благодаря постоянно действующим акциям каждый заинтересованный заказчик может приобрести желаемое косметическое средство, причем акции здесь действуют постоянно. «Летуаль» – привычное место, где у женщины есть возможность выбрать косметику по акции и пользоваться ею в свое удовольствие. Благодаря тому, что «Летуаль» – это интернет-сеть, приобретать товары по акции могут клиенты со всей страны. В соответствии со статистическими данными, на сегодняшний день магазины «Летуаль» есть во всех городах России. Постоянно организуя выгодные для покупателей акции, «Летуаль» продолжает успешно развиваться: в перспективе – открытие 180 магазинов в 19 российских городах. Во всех торговых точках постоянно будут действовать выгодные акции. Еще два года назад фирма «Летуаль» была представлена 312 магазинами. Однако визитной карточкой бренда всегда была успешная политика по продвижению товаров на отечественном рынке парфюмерии и косметики.

Ассортимент продукции

В акциях от «Летуаль» принимает участие 20 000 наименований продукции. Изготовителями представленной в каталоге интернет-магазина косметики являются крупнейшие торговые марки мира:

Сhristian Dior и Chanel,

Clarins и D&G,

Givenchy и Guerlain,

Kenzo и Estee Lauder,

YSL и Sisley.

Все они предлагают выгодные акции в «Летуаль». Если же вы ищете косметику Lulu Castagnette, то сможете ее найти только в этом магазине. Кроме того, здесь реализуется по акции косметика Hylexin и StriVectin, LOEWE, так как «Летуаль» – это эксклюзивный поставщик продукции перечисленных торговых марок. Ассортимент элитной косметики составляет 52,8% от общего количества товаров, практически 36% товаров составляют кремы, представленные популярными и дорогими марками. Доля же лечебной косметики составляет почти 10%, причем ее всегда можно приобрести по акции.

Перспективы развития

Компания «Летуаль» в своем лозунге призывает представительниц прекрасного пола баловать себя, и с продукцией от «Летуаль такие возможности есть у всех женщин. «Летуаль» – косметика на все случаи жизни:

блески для губ;

лосьоны;

спреи;

тональные кремы.

Эти средства обеспечивают качественный уход за кожей, защищают ее от влияния внешнего мира. Изготовитель обещает покупательницам, что они полюбят все новинки ассортимента!

Выгодные возможности

Для выгодного приобретения продукции от Letual можно использовать промокод или купон. Его необходимо указать в процессе оформления заказа на косметику. Промокод представляет собой набор цифр или букв, который надо ввести в соответствующее поле в процессе заказа косметики. Если промокод невозможно указать таким образом, отправьте его в комментариях к заказу косметики. После применения промокода или купона косметика обойдется покупательнице гораздо дешевле. Вводя промокод при оформлении покупки, будьте внимательны. Элитная косметика становится доступной, если покупательница пользуется возможностями промокода. Помимо промокода, косметика предлагается со скидкой благодаря купону на парфюмерию. Так можно приобрести по скидке средства, чтобы ухаживать за телом и волосами, лицом. Причем в магазинах представлена парфюмерия и другая продукция для всей семьи, включая мужчин и детей. Введите код с купона для получения скидки на парфюмерию и нажмите кнопку «Отправить» на странице сайта. Для получения скидки на странице сайта есть также кнопка «Промокод»: так парфюмерия в «Лэтуаль» становится более доступной. Нажмите кнопку на странице сайта и пользуйтесь скидкой на элитную парфюмерию «Лэтуаль».

Особенности доставки

Специальная кнопка на странице сайта позволяет быстро оформить заказ при условии заполнения всех полей онлайн-формы. Страница заказа Letual имеет удобный интерфейс. Здесь предусмотрены услуги доставки товаров с помощью ведущих перевозчиков страны. Нажатие кнопки является для менеджеров сигналом о том, что можно приступать к обработке и выполнению заказа. С каждым покупателем обязательно связываются сотрудники компании и оговаривают детали заказа.

Черная пятница в Letual

Черная пятница в Letual является днем, когда можно приобретать товары с максимально возможными скидками: цены становятся просто смешными. Эта традиция связана с Днем благодарения, который широко распространен в Америке с конца 20 века. Сегодня Черная пятница отмечается и в нашей стране, даря жителям СНГ скидки на все акционные товары. В этот день появляется столько заманчивых предложений, что многие любители шопинга отпрашиваются с работы, чтобы не упустить выгоду. Самые ощутимые скидки предоставляются тем покупателям, которые в этот день первыми пришли в магазин. Они могут рассчитывать даже на 80%-ную скидку. «Черным» этот день недели назван по причине возникающих пробок на дорогах, что вполне закономерно перед празднованием Дня благодарения. Интернет-магазин «Летуаль» принимает ежегодно активное участие в этой масштабной акции, чтобы дать возможность своим покупательницам получить желаемую продукцию по выгодной цене. Компания постоянно заботится об осуществлении желаний представительниц прекрасного пола!