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Отзывы покупателей
Приобрел в магазине Firebox зимние кроссовки Adidas AX 2 Mid GTX, Артикул 11255. В описании написано, что в данной модели используется ткань, изготовленная по технологии GARTEX и, что их можно носить при температуре до -10 градусов С. Обман. К указанной технологии материал верха кроссовок отношение не имеет. При минусовой температуре ноги даже с тёплыми носками мёрзнут. Тем не менее, по остальным параметрам к данной модели кроссовок претензий нет. Очень удобные, хорошо смотрятся. Рекомендую к покупке данную модель в данном магазине. Но носить рекомендую при температуре не ниже 0 градусов С.
- Валерий
- 04.12.2018
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