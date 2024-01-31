Сеть «Престо» приглашает поклонников пиццы отведать различные вариации любимого блюда! Доступны любые виды начинок: морепродукты, рыба, куриное филе, ветчина, шампиньоны, овощи и сыр. В меню также есть паста, роллы, супы, салаты, десерты и другая еда. Любителей сочного мяса ждут аппетитные шедевры грузинской кухни. В продаже есть подарочные сертификаты и комбинированные наборы для нескольких человек. Оставить заявку можно на сайте, в удобном мобильном приложении и по телефону горячей линии. Все покупатели могут воспользоваться программой лояльности, накапливать баллы и списывать их при оплате выбранных товаров. Хочешь получить больше выгоды? Обрати внимание на особые предложения и актуальные акции пиццерии! Ищи в нашем онлайн-каталоге подходящие купоны и промокоды «Пицца Престо» за январь 2024 года, применяй их при заказе и активируй крупные скидки или бонусы!

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