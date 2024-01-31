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Купоны на скидку «КидБург»

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Отзывы покупателей

Нам очень нравится этот центр. Лучшее что только можно придумать для детей. Спасибо!

  • Наталья
  • 24.05.2021

Действительно ооооочень классный проект. Целый детский город с офисами, где детишки могут поработать. Чем старше ребенок, тем больше профессий ему доступно. Можно провести целый день, и на следующий раз много чего останется. У детей есть своя трудовая книжка, мед.страховка, они зарабатывают деньги, которые им потом надо суметь рационально потратить... Билеты можно купить заранее через сайт и не стоят в очереди.

  • Елена
  • 11.04.2016
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