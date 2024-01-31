Kidburg.ru – официальный сайт уникального проекта, который произведет впечатление на детей любого возраста. Пространство с декорациями настоящего сказочного города помогает родителям в социальной адаптации малышей. Прогуливаясь по разным зданиям, ребята могут знакомиться с существующими профессиями и определять собственные интересы. На территории комплекса регулярно проходят тематические и эксклюзивные культурные мероприятия, некоторые из них заинтересуют даже взрослых. Есть возможность посещать «город» в группе или индивидуально. Компания занимается организацией детских праздников. Отдых станет еще приятнее благодаря отличному меню «КидКафе». Чтобы радовать детей как можно чаще, активируй промокоды и купоны на скидку «КидБург» за январь 2024 года при заказе билетов на сайте. Пусть отдых будет не только ярким, но и полезным!

Подробнее Скрыть