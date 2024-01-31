Купоны на скидку «КидБург»
Активные купоны и промокоды «КидБург» январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на «КидБург»
Не нашел промокод?Получить первым
Отзывы покупателей
Нам очень нравится этот центр. Лучшее что только можно придумать для детей. Спасибо!
- Наталья
- 24.05.2021
Действительно ооооочень классный проект. Целый детский город с офисами, где детишки могут поработать. Чем старше ребенок, тем больше профессий ему доступно. Можно провести целый день, и на следующий раз много чего останется. У детей есть своя трудовая книжка, мед.страховка, они зарабатывают деньги, которые им потом надо суметь рационально потратить... Билеты можно купить заранее через сайт и не стоят в очереди.
- Елена
- 11.04.2016
Добавить отзыв