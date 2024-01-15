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Акции и промокоды Street Beat

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Отзывы покупателей

Такое впечатление, что все отзывы написаны работниками этого замечательного интернет магазина в кавычках))))) Люди, не видитесь на эти отзывы!!!!! Заказала кроссовки. Привезли не тот размер. После звонков и писем от меня. решили обменять на мой заказанный размер... Так нет... и во второй раз курьер доставил кроссовочки не того размера... Опять позвонила им. Пытались ввести в заблуждение и одурачить... Прошло почти месяц от моего заказа.... Вопрос так и не решен. Звоню им... Говорят ждите звонка. Жду... Но увы... Жаль потраченное время и деньги на этот магазин.

  • Наталия
  • 07.07.2017

Заказываю постоянно new balance! Вот уже четвертый раз. Постоянные распродажи, акции и хорошие скидки. Можно закупиться крутыми брендами и за недорого! Рекомендую! С доставкой проблем никогда не было. Оригинальные кроссовки - гарантирую!

  • Chelsea
  • 23.06.2017

Сколько раз заказывал в различных интернет-магазинах - часто были проблемы с соответствием размера! Поэтому перед оформлением заказа - позвонил и проконсультировался с менеджером. Подсказал, рассказал все и заверил, что у них линейка обуви и одежды идет размер в размер. Нет маломерок! Также сказал, что если вдруг не подойдет - я смогу вернуть в течении 2-х недель без объяснения причин! Приехал курьер бытро. Все подошло. Качество оригинальное! Я счастлив!

  • Илья
  • 23.06.2017

Когда у них были распродажи, купила там найки по супер цене, что-то вроде 2-3 тысяч, в то время как в оф магазине они были по 6. Выбрала в интернет магазине и заказала, тут же позвонили и все ок. У них кстати часто проходят акции и сейлы. И есть карточки накопительные, можно потом оплатить часть покупки)

  • Ника
  • 30.09.2016

Интересный ассортимент товаров, сайт удобный, легко выбрать товар, заказать и оплатить. Рад ,что появился подобный тематический магазин, в котором собраны разные модели разных производителей. Качество товара хорошее, оригинальное. Из всего не очень понравилась только не скоординированная работа сами служб магазина, но в целом заказом остался доволен

  • Женя
  • 27.12.2015
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