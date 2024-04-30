«Сплав» – интернет-магазин военно-тактической экипировки, униформы для охраны и госслужб, а также снаряжения для туризма и отдыха. На сайте можно приобрести функциональную одежду, удобную обувь, аксессуары, рюкзаки, сувениры и многое другое. Помимо швейной продукции организация производит разнообразные модели каркасно-тентовых конструкций из ПВХ. Наличие собственного производства позволяет фирме быстро реагировать на появление новых трендов. Компания предоставляет ряд дополнительных услуг, среди которых – гравировка, изготовление шевронов по индивидуальным заявкам и ремонт изделий. Чтобы купить товары по сниженной стоимости, воспользуйся специальными предложениями и акциями. У нас ты найдешь актуальные промокоды и купоны на скидку «Сплав.ру» (Splav) за апрель 2024 года. Выбирай в каталоге подходящий вариант, активируй его при оплате и оформляй покупку на оптимальных условиях!

Подробнее Скрыть