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Отзывы покупателей

Хостер предоставляет очень качественные впс-тарифы. Техподдержка безупречна, максимум что был в ожидании ответа - 10 минут. Игровая тематика на платных тарифах разрешена.

  • Ceno
  • 15.04.2017

Отличный хостер. В процессе переноса сайта возникли трудности, которые были моментально решены с помощью техподдержки.

  • Flirtoman
  • 13.03.2017

На сегодняшний день их тариф Gold походу один из самых лучших по цена+качество! Есть для любителей халявы и бесплатный тариф хостинга и даже бесплатный домен!

  • Kollin
  • 23.12.2016

Очень надёжный хостер с множеством плюсов. Пользуюсь недавно, но уже очень довольна. Толковый саппорт. Дешёвые цены. Рекомендую, особенно новичкам)

  • Зинаида Елешук
  • 30.11.2016

Очень дешёвый платный тариф! Плюс есть специальные тарифы для битрикс, что очень порадовало! Спасибо.

  • Привычка
  • 24.11.2016

За такие бабки да с такими мощными характеристиками и лимитами - точно лучше нет походу.

  • Матчасть
  • 11.11.2016

Крутой хостинг, за такие деньги вряд ли лучше сможете найти!

  • Arsenak
  • 25.10.2016
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