Ресторан «Марчеллис» предлагает гурманам большой выбор блюд на любой вкус: итальянскую пиццу и пасту, сытные супы и легкие салаты, пикантные закуски и фирменные десерты. Шеф-повар разработал также специальное детское меню: малыши будут в восторге от оригинальной подачи любимых лакомств. Планируете пообедать или поужинать в большой компании? Выберите готовые наборы, состоящие из нескольких видов блюд. Интересно, что на любые сеты распространяются приятные скидки. При необходимости клиент может заказать доставку еды на конкретное время. На сайте заведения предусмотрена возможность активировать скидочные промокоды и купоны «Марчеллис» за январь 2024 года. Наслаждайтесь лучшими гастрономическими шедеврами по сниженным ценам! Свежие коды и другие спецпредложения всегда можно найти в нижней части этой страницы.

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