Онлайн-служба доставки «Царица роллов» (ранее – «‎Суширолла») предлагает гурманам впечатляющий выбор блюд азиатской и европейской кухни. Классические, фирменные, темпурные и горячие роллы, оригинальные салаты с морепродуктами или мясом птицы, пшеничная, гречневая, рисовая и яичная лапша, запеченные мидии, хрустящие закуски – выбирайте аппетитные лакомства с учетом своих предпочтений. Уникальная особенность онлайн-ресторана – возможность заказать элитный чай. Кроме того, компания часто дарит вкусные комплименты новым и постоянным клиентам. Зарегистрированные на сайте пользователи могут принимать участие в бонусной программе. Заказывайте любимые блюда высокого качества по сниженной цене! После добавления выбранных позиций меню в «Корзину» активируйте в специальном окне один из промокодов «Царица роллов» (sushirolla.ru) за апрель - май 2024 года. Стоимость покупки автоматически снизится.

Подробнее Скрыть