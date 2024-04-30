«Фореста Фестиваль Парк» – это уютная подмосковная гостиница с огромным ассортиментом развлечений на любой вкус. Клиенты могут с комфортом разместиться в номерах категорий стандарт, люкс, студио или насладиться королевским отдыхом в элегантных коттеджах. На территории комплекса есть природное озеро, а в шаговой доступности располагаются архитектурные достопримечательности. Одно из главных достоинств отеля – изысканный SPA-центр с открытым и закрытым бассейнами, разными видами саун и косметологическим кабинетом. В местных ресторанах и барах вас ожидает большой выбор блюд кухонь мира. Побалуйте себя восхитительным досугом без ущерба для бюджета! Сэкономить на бронировании номеров и других услугах компании вам помогут промокоды (коды) и купоны на скидку в парк-отель «Фореста» (Foresta Festival Park) за апрель - май 2024 года. При условии их своевременной активации вы сразу же получите обещанный бонус.

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