Акции и промокоды «Комус»

Отзывы покупателей

Интернет-магазин прям выручил! Нужно было для института большое количество одинаковых папок на кольцах! Обошла кучу канцелярских, нигде нет нужного количества, пересмотрела кучу интернет магазинов и только у Комуса оказались папки в нужном количестве. Даже по цене ниже, чем я рассчитывала. Даже когда работала секретарем, заказывали на весь офис канцелярию, мало того что доставляли все вовремя и в нежном количестве, но и предоставляли скидки! Поэтому канцелярия как и для физических и юридических лиц по хорошей цене и быстрой доставке. Татьяна

Татьяна 18.11.2016

Частенько заказываю канцелярские принадлежности, бумагу и прочее. У Комуса очень удобный интернет-магазин, в нам отображены все товары. Если какого либо товара нет в наличии - его можно заказать. Много интересных акций и выгодных предложений. Так же на сайте есть онлайн-консультант, который подскажет решение проблемы. Оплатить заказ можно по безналичному расчету, либо наличными курьеру. В целом магазин меня устраивает, я довольна качеством товаров и сервисом. Алина

Алина 28.09.2016