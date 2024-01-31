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Акции и промокоды «Комус»

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Интернет-магазин прям выручил! Нужно было для института большое количество одинаковых папок на кольцах! Обошла кучу канцелярских, нигде нет нужного количества, пересмотрела кучу интернет магазинов и только у Комуса оказались папки в нужном количестве. Даже по цене ниже, чем я рассчитывала. Даже когда работала секретарем, заказывали на весь офис канцелярию, мало того что доставляли все вовремя и в нежном количестве, но и предоставляли скидки! Поэтому канцелярия как и для физических и юридических лиц по хорошей цене и быстрой доставке.

  • Татьяна
  • 18.11.2016

Частенько заказываю канцелярские принадлежности, бумагу и прочее. У Комуса очень удобный интернет-магазин, в нам отображены все товары. Если какого либо товара нет в наличии - его можно заказать. Много интересных акций и выгодных предложений. Так же на сайте есть онлайн-консультант, который подскажет решение проблемы. Оплатить заказ можно по безналичному расчету, либо наличными курьеру. В целом магазин меня устраивает, я довольна качеством товаров и сервисом.

  • Алина
  • 28.09.2016

Обычно товары для офиса заказываем в Комус, участвуем в бонусной программе, это удобно, когда регулярно заказываешь что-то. В принципе сервис Комуса нормальный, но мог бы быть и лучше, иногда приходится долго ждать доставку, хотя товар оформлен по предоплате. Зато все для офиса есть в одном магазине, можно не оформлять несколько заказов и документов меньше.

  • Марина
  • 25.09.2015
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