«СТС» – российский развлекательный канал. На фирменном сайте и в мобильном приложении ты найдешь все проекты компании, в том числе лицензированные телесериалы и увлекательные шоу, а также мировые кинохиты и мультфильмы в высоком качестве. Тебе также доступны эксклюзивные видео со съемок и прямые трансляции. В каталоге предусмотрен удобный поиск по жанру, году выпуска, стране и другим характеристикам. При покупке подписки ты получишь доступ к новым сериям до того, как они появятся на телеэкране, и сможешь наслаждаться контентом, не отвлекаясь на рекламные ролики. Благодаря действующим акциям ты легко сэкономишь при оплате крупную сумму. Все специальные предложения телеканала размещены на этой странице. Промокоды «СТС» за апрель 2024 года обеспечивают зрителям ощутимую выгоду в виде скидок и бонусов. Воспользуйся подходящими вариантами и подключай дополнительные опции на особых условиях!

Подробнее Скрыть